‘Carachito’ Domínguez: “Los clásicos son una motivación, hay que sacar fuerzas de cualquier parte”

Juan Guillermo Domínguez es un hincha más de Millonarios , tras sus dos exitosas etapas por el cuadro azul. Él se siente un seguidor más y hasta tatuado en su piel lleva al tradicional elenco bogotano.

Juan Guillermo Domínguez: “Estoy contento en Cortuluá y la Primera B es muy competitiva”

Por ese motivo, el mediocampista, y quien fue campeón con el club ‘embajador’, es voz autorizada para hablar y eso sí, no ocultó la emoción que le da referirse al equipo “que lleva en el corazón”.

En charla con GolCaracol.com, el ‘Carachito’, como la mayoría lo conoce, recordó su paso por Millonarios, la forma en la que sentía y la manera en la hay que jugar los clásicos capitalinos. Además, se animó a hablar del actual proceso que lleva el cuadro dirigido por Alberto Gamero, con jugadores jóvenes y de experiencia en su plantel.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por Millonarios?

“El primer ciclo fue genial y el segundo espectacular, la verdad para mí Millonarios ha sido mi casa, el equipo que entró a mi corazón, lo tengo hasta tatuado, y es importante para mí la parte mental, la gente me hizo sentir genial y en cada momento que pude vestir la camiseta lo sentí y así mismo yo respondí, de ver al equipo al frente, siendo campeón, eso me hacía feliz. Sé que en algún momento me la volvería a poner, no pierdo la fe ni la esperanza, con la gente me identifico muchísimo, hicimos cosas muy importantes y en lo personal gané varios títulos, me llena de orgullo”.

¿Cómo vivía usted esos partidos?

“Hay que ganarlos, sí o sí, es un sentimiento aparte, una motivación, enfrentar al rival eterno es genial, la semana previa es felicidad y nervios de saber que te mides a tu clásico, yo sigo a Millonarios estoy pendiente siempre, así como del Cali, y sé que esto es un partido importante, puede ser parte de la clasificación así que en estos momentos Millonarios y uno solo piensa en ganar el clásico, más allá de cualquier cosa”.

¿Quiénes le han sorprendido del plantel actual?

“No me han sorprendido, porque muchos de los jóvenes el profe Russo los había acercado, los ponía a entrenar, todos son ordenados, escuchan a los jugadores de experiencia, como por ejemplo Andrés Llinás me parece genial que esté jugando, es una gran persona y siendo titular como hincha de Millos sabe y siente lo que es la camiseta. Hay que inculcarles a los jóvenes que se ponen la camiseta más grande del fútbol colombiano y que hay que hacerla respetar. También están Ómar Bertel, Stiven Vega, me da mucha alegría saber que son futbolistas respetuosos y les gusta aprender".

¿Cuál es el clásico que más recuerda? ¿Alguna anécdota?

“Yo creo que me preguntan por el clásico y el de la final es el más lindo y mucho más de visitante, es genial, todavía veo los videos, lo recuerdo, toda la vida me dará alegría. Enfrentábamos un gran equipo, pero nosotros estábamos con más ganas y fuerzas y por parte de nuestra gente, la hinchada fue más del 80 por ciento de motivación y ganárselo al rival de patio no tiene precio. Me marcó, ese día fue además mi cumpleaños, las asistencias que di, fue increíble ese 2017. Es especial porque sabíamos de lo que nos jugábamos, ese día en la concentración en la torta de cumpleaños que me dieron yo solo les dije que si alguien quería regalarme algo era la estrella y ser campeones y abrazarnos, al final por suerte fui feliz”.

¿Cómo siente que será el partido de este domingo?

“Bueno, yo siempre iré a favor de Millonarios, pero creo que Santa Fe viene haciendo un buen torneo, se ve reflejado en la tabla de posiciones, hay que tener respeto, pero hay que salir a buscar el resultado, los clásicos vos tenés que sacar fuerzas de donde no te imaginas, energía, uno a veces termina esos partidos y quiere seguir jugando, eso sí, hace falta los hinchas apoyando, pero les toca solos motivarse y saber que este partido hay que ganarlo como sea”.