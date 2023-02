Carlos Alberto Pandolfi: "Haber vestido los colores de Santa Fe siempre me dio orgullo"

Carlos Alberto Pandolfi es uno de los ídolos de Independiente Santa Fe, institución que este martes 28 de febrero celebra un nuevo cumpleaños, más exactamente 82 años de existencia. El exdelantero argentino es recordado en el 'expreso rojo' por su entrega dentro del campo de juego y también por su buena puntería y calidad con el balón.

Este martes, fue uno de los invitados de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí se mostró orgulloso de haber vestido la camiseta del primer campeón del fútbol colombiano.

"Sin duda, me siento muy identificado como ustedes decían al comienzo, el primer campeón de Colombia, es un orgullo para mí haber vestido los colores de Santa Fe, siempre me dio orgullo", dijo de entrada en charla con el grupo de periodistas que dirige Javier Hernández Bonnet.

En medio de la charla, al argentino le trajeron a la memoria uno de sus mejores episodios con el 'cardenal', con la narración radial de uno de sus goles.

"Sin duda, realmente cerraba los ojos mientras lo escuchaba, porque esa transmisión me la hicieron llegar. Con el correr de los años eso me sigue emocionando, fue un partido para el infarto, faltaban pocos minutos y tuve la fortuna de anotar el gol que nos dio el paso a la final", agregó Pandolfi.

Otras declaraciones de Carlos Alberto Pandolfi

*Los recuerdos de cuando fue fichado por Santa Fe

"Me vienen a la memoria varias cosas, lo primero, llegar a Bogotá, llegar a una ciudad que era nueva para mí, en el aterrizaje no me voy a olvidar del panorama de la Sabana que me impresionó, y bueno, mi paso por Santa Fe, además de lo deportivo, conseguir amigos que hasta el día de hoy sigo frecuentando".

*El mejor compañero con el que se relacionó en el club

"Eran compañeros de distintas características, pero por ejemplo Ernesto Díaz que fue un aliado mío, especialmente por los centros que tiraba. Alfonso Cañón, por su precisión en los pases, y el 'Nene' Sarnari (Juan Carlos), que pareciera que hubiéramos jugado toda la vida juntos".

*Un recuerdo de un gol inolvidable

"No, la verdad que fue un amigo que me mandó la grabación por correo electrónico y la escuché con la emoción que me sigue viniendo cuando escucho el relato; ustedes me hicieron rememorar el gol. Recuerdo la gente entrando a la cancha, parecía como si hubiésemos salido campeones y vuelvo y repito era por la clasificación a los hexagonales".