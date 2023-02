Carlos Andrés Ramírez: "Es el mejor gol que he podido marcar, estoy muy feliz por eso"

Deportivo Pereira sumó el domingo anterior una victoria importante en la quinta jornada de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Los 'matecañas' se quedaron con la victoria por un 3-1 en el clásico frente al Once Caldas y uno de las tantos por parte de los dirigidos por Alejandro Restrepo fue obra de Carlos Andrés Ramírez. El número '29' se reportó con un verdadero golazo.

Este lunes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el protagonista del tanto de gran factura y de entrada se refirió a la bonita anotación, que convirtió en el Hernán Ramírez Villegas.

"No, la verdad a nivel profesional es el mejor gol que he podido marcar, estoy muy feliz por eso, ayer (domingo) mientras lo veía en el juego, la verdad pensé que estaba más cerca, pero veo la repetición y veo que estaba demasiado lejos", afirmó Ramírez.

Cuando fue consultado por la mesa de periodistas en qué lo animó a definir desde ese parte de la cancha, ya que una anotación de larga distancia, que dejó sorprendido a propios y extraños y se ganó el aplauso de los presentes en las tribunas y de sus compañeros en cancha.

"Desde que Yesus (Cabrera) tuvo la intención de centrar, yo me encontraba marcando a Dayro (Moreno) y pensé en anticiparlo y deduje en que me podía quedar algún rebote y cuando veo que Marlon cabecea, miro hacia atrás y veo que Dayro se quedó un poco, decido dejarla picar, medirla bien y patear", aseguró sobre su golazo contra Once Caldas.

Otras declaraciones:

*¿Qué le dijeron los compañeros tras el gol?

"La verdad es que todos muy felices, me felicitaron, merecido, si bien no es mi especialidad este tipo de goles, saben de la fortaleza que tengo para patear, de cobrar tiros libres y me decían que era merecido, es algo que me llena de orgullo, de satisfacción, de saber de que todo ese trabajo que se hace detrás de cámaras, Dios me dé la bendición de marcar un gol que quedará en mi memoria".

*La actualidad del Pereira y otros temas

"La verdad creo que es un grupo muy resilente, es algo que nos caracteriza, el golpe del título de la Superliga fue muy fuerte, lastimosamente no se dio, tener a los tres días un clásico, que para los hinchas y la institución es diferente, felices por ese resultado, el cuerpo técnico ha sido claro en lo que nosotros nos compete es en la parte deportiva y por eso nos ha contratado, es lo que tratamos de apuntarle, el resto de temas son con la institución y no somos los indicados para opinar, mientras hagamos las cosas bien en el terreno de juego, lo otro va a tener otro final".

*El tifo de "Super campeones"

"Sí, la verdad solo palabras de admiración y gratitud y porque cada vez nos sorprenden más es la mejor hincada, la más fiel; es una hinchada que siempre está, por elevar esa imagen del equipo a nivel mundial, me siento identificado y feliz por el cariño que ellos nos demuestran".