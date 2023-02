Carlos Bacca: "A Arturo Reyes lo debemos respaldar y tener responsabilidad al jugar"

Con miras a la sexta jornada por la Liga I 2023 del fútbol colombiano donde el Atlético Junior enfrentará a La Equidad en el estadio Metropolitano Barranquilla, varios jugadores del conjunto ‘tiburón’ declararon frente a los medios de comunicación, siendo Carlos Bacca uno de los más destacados como referente de los dirigidos por Arturo Reyes, a quien respaldó por el presente del equipo.

Con una anotación en la presente campaña, donde no han podido completar su primera victoria en el año, Bacca se refirió al duelo contra los ‘aseguradores’, afirmando que hay varios aspectos en el juego que aquejan al barranquillero: “Me preocupa del sábado es que no hagamos lo que venimos trabajando. Sabemos cómo vendrá La Equidad. Tenemos que sacar a relucir lo que trabajamos. Ellos van a esperar y salir con una contra, pero con calma y el apoyo de la gente podemos sacarlo adelante”.

Por otra parte, también expresó su posición frente a la negativa racha de resultados que tienen hoy por hoy al Junior con tres unidades de 15 posibles: “Asumimos toda la responsabilidad. Esto no es solo con Arturo, también ha pasado con Juan Cruz, con Julio Comesaña y ahora nuevamente con Reyes. No hemos logrado tener la regularidad que siempre hay que tener en Junior”.

“Tenemos que respaldar el trabajo de Reyes. Me gusta cómo trabaja. En las redes sociales se dicen muchas cosas, cada quien opina de su manera. Nosotros debemos enfocarnos en sacar los resultados. Esto es de todos, de entrenador y jugadores. Arturo Reyes trata de sacar la mejor nómina y casi el 90% del plantel ha jugado. Nosotros jugamos al fútbol no con una presión, sino con la responsabilidad de jugar con la camiseta del club más grande de Colombia”, citó el delantero.

¿Cuál es el análisis a nivel personal que hace respecto a la falta de gol y resultados?

“Si hubiese marcado una sola de las ocasiones que he tenido todo hubiese sido distinto, con más alegría. No solamente hay que caerle a Arturo. Es más fácil sacar a uno que a 30 jugadores, pero nosotros estamos aquí para hacer lo mejor, representando una camiseta, que para mí es la más grande de Colombia. Ya está bueno, hay que hacerlo dentro del campo, nos estamos preparando para conseguir los resultados que sostengan al entrenador”.

¿Cómo mejorar al momento de tomar las decisiones en el último cuarto de cancha?

“Venimos trabajando mucho la finalización. Lastimosamente en los partidos no se nos están dando las cosas. Hay un grupo que quiere revertir las cosas, que tiene la alegría del primer día pese a que no hemos el resultado. Hemos merecido un poco más en algunos partidos, pero esto es con goles, de concretar, no los estamos haciendo y a veces, por detalles, cometemos errores y nos cobran”.

¿Qué hacer frente a la falta de resultados con la presión y mira fija de todos en Junior?

“Hay que tener tranquilidad. Esta no es la primera vez que en lo personal se vive esto. Los que están en Junior son porque tienen condiciones. Se habla de muchas cosas cuando los resultados no se dan. Hay críticas para muchos nuevos, pero los veo bien”.