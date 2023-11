Carlos Bacca con la mira puesta en una estrella: así ve al Junior para los cuadrangulares

Uno de los jugadores referentes de Junior, que se clasificó dentro de los ocho mejores de la Liga II del fútbol colombiano, fue el experimentado delantero Carlos Bacca, quien se ha ganado un lugar en el equipo que dirige Arturo Reyes y que viene mostrando un buen nivel. Además de eso, por su recorrido y ascendencia tiene un liderazgo en el plantel de los 'tiburones', que ahora sueñan con lo máximo de cara a los cuadrangulares.

Y Bacca fue el invitado en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para analizar el presente del tradicional equipo barranquillero y los secretos que existen en el interior del equipo, que viene de menos a más, con varios futbolistas mostrando un alto rendimiento.

El atacante manifestó inicialmente que "en este Junior hay un gran equipo e hinchada; la gente siguió creyendo y uno en el vestuario da el mensaje de seguir positivo, pese a las dificultades, y de lograr el primer objetivo que es clasificar a los 'ocho'.

Pero, el reconocido jugador porteño no se quedó ahí, puesto que comentó la importancia que el cuadro 'tiburón' esté en los cuadrangulares de la Liga II-2023. "El mensaje está claro, lo único que sirve es jugar bien y ganar. Aquí hay que ganar títulos, Junior es un equipo grande, no es fácil. Pero mi mensaje (en el vestuario) es que trabajen para que puedan rendir en un plaza difícil como lo es Barranquilla"

Publicidad

*Otras declaraciones de Carlos Bacca:

¿Junior es favorito?

"El equipo tuvo altos y bajos, con el 'profe' Hernán Darío Gómez no se encontraron los resultados. Luego en un momento importante de la temporada perdimos a jugadores importantes por lesiones, por ahí se trabajó para mejorar. Ahora, hay confianza tanto en lo individual como en el grupo, seguro que Junior es favorito para el título, tiene buena nómina, un gran entrenador y una plaza importante".

Publicidad

Su racha goleadora

"Contento porque hice una buen pretemporada, me vengo encontrando bien. Como delantero uno tiene momentos, rachas, lo importante son las oportunidades, cuando el equipo las crea, es que se están haciendo las cosas bien. Estamos tranquilos, el equipo está bien, y si se aumenta el nivel, Carlos Bacca también. Lo bueno es que el equipo no depende de mí, hay variables, ayer (martes)en el equipo marcó 'Cariaco'; por ejemplo cuando entra Enamorado; para mí es importante, porque no toda la responsabilidad cae en mí".

Carlos Bacca es el capitán y gran referente del Junior de Barranquilla. Colprensa

Jugadores de experiencia y los jóvenes

"Yo creo que tiene que ser el camino, porque ni muchos 'viejos' ni muchos jóvenes te pueden dar resultados en los partidos. Los jóvenes escuchan más a los viejos; también muchos mayores no te llevan el ritmo del partido, pero si hay una mezcla, ahí considero que es el éxito del fútbol colombiano y en general, porque los jugadores jóvenes tienen al lado los de experiencia".

Publicidad

La hinchada...

"Muy bien, a pesar que el equipo no encontraban los resultados la gente iba a al estadio, eso nos dio un plus de energía".

Su hijo sigue sus pasos...

Publicidad

"Gracias a Dios cada que tengo la oportunidad de acompañar a mi hijo voy con la familia. Veía a mis padres, es el ejemplo que le trato de dar. Verlo marcar es una felicidad y ojalá pueda seguir por ese camino".