Carlos Bacca, de las canchas de fútbol a las aulas de clase: esta será la carrera que estudiará

Después de marcar el único tanto del Junior de Barranquilla en la igualdad a uno contra Independiente Medellín, Carlos Bacca anunció en las últimas horas que iniciará su proceso académico universitario en el área de administración de empresas.

Luego de su paso por el ‘viejo continente’ donde se coronó en varias oportunidades de la Europa League, además de compartir cancha con los mejores jugadores del mundo; Bacca afirmó que desde ahora comenzará su proceso profesional desde las aulas de clase.

A través de las redes sociales oficiales de la Universidad Autónoma del Caribe se anunció por medio de una publicación, el regreso del ‘goleador’ a la 'U': “Bienvenido a tu casa. Nos alegra tener la oportunidad de acompañar al destacado jugador del Junior de Barranquilla, en el camino de su formación profesional. Carlos gracias por creer y amar esta casa de estudios ¡Un futuro aún brillante nos espera!”

Dentro del video que compartió la institución educativa, el delantero ‘tiburón’ explicó las razones por las cuales tomó la crucial decisión en su vida personal: "Me siento como si estuviera… para mí todo es nuevo. Con una felicidad por dentro de volver a hacer algo que algún día empecé a prepararme cuando todavía no sabía si iba ser futbolista profesional que era mi sueño, pero siempre he aprendido que uno además de su profesión tiene que prepararse académicamente”.

Además de eso, reveló que esta no era su primera vez en la academia, a la que tuvo que dejar en el pasado por problemas financieros: “Gracias a Dios había estado en la universidad a principios de ingeniería industrial, pero como todos saben por el tema económico no pude seguir estudiando, ahora que todo ha cambiado, tengo la posibilidad de poder estudiar. Yo creo que prepararse, estar bien preparado, es fundamental para la vida, a mí me pasó”.

“De pronto por ahí a principios no quería estudiar, ni ir al colegio porque yo quería era futbol, pero mis padres me enseñaron, me inculcaron que tenía que prepararme, estar preparado ayuda a relacionarse, ayuda a salir adelante y gracias a Dios, a mi familia y a los que me ayudaron en ese momento soy la persona que soy hoy”, añadió el jugador.

A lo que concluyó con un agradecimiento a la institución, junto a su expresión de alegría por retomar nuevamente los estudios, ahora des una posición y área diferente: “La Universidad Autónoma del Caribe siempre me ha abierto las puertas, siento que estoy como en mi casa, la universidad me ayudó a crecer, fue donde empecé y tengo la posibilidad de seguir mi carrera, ahora estudiando administración de empresas esperemos con el esfuerzo que hay que colocar a diario, podamos salir adelante. Estoy feliz de volver a la ‘U’”.