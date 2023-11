Carlos Bacca, delantero del Junior: "Huila no se juega nada y por eso es más peligroso"

Carlos Bacca es uno de los referentes en ataque e historia del junior de Barranquilla. Esta vez, el delantero analizó lo que será su próximo compromiso deportivo contra Atlético Huila, el cual deberá ser tomado, prácticamente, como una nueva final para ratificarse de una vez por todas en los primeros ocho de la Liga 2023-II.

En primera instancia, se mantuvo con los pies en la tierra y pese a que los 'opitas' ya son uno de los dos descendidos confirmados para este año, los calificó como "peligrosos". “Será un partido muy difícil, como todos los que venimos jugando. Huila no se juega nada y por eso es más peligroso. Nuestras cuentas eran nueve de nueve y no las podemos cambiar. Tenemos que pensar en grande, nuestra mentalidad es ganar, sin ser conformistas y ganar los tres puntos que es lo que nos da la clasificación”, declaró el jugador 'juniorista' para 'El Heraldo',

Por otro lado, destacó la voluntad de la fanaticada 'tiburón' de apoyar al equipo, pese al complicado arranque que tuvo para esta campaña. “Los hinchas verdaderos nunca nos han abandonado. La afición de Junior siempre ha estado ahí, el hincha ha ido al estadio. Ojalá los que se sumen a esos hinchas sean para apoyarnos, para darnos ánimos. Eso nosotros lo sentimos dentro del campo, cuando la gente está positiva y nos ayudan. Es un peso para el rival cuando el hincha nos apoya y ojalá los que se sumen sean de gran beneficio para nosotros”, destacó el delantero.

También, fue preguntado por las críticas que se llevó en aquel periodo en donde el Junior no levantaba cabeza. “Yo no leo ni siento las críticas. Yo sé lo que trabajo, sé lo que me esfuerzo a diario, yo sé lo profesional que soy, sé en quién confío, que es en Dios. Las personas expresan y dicen lo que sienten o lo que tiene en su corazón. Si tú tienes en tu corazón rabia u odio, eso es lo que expresarás. Yo me limito solo a trabajar a diario, a confiar en Dios. Contra Once Caldas no pude marcar, pero seguí trabajando. Tengo la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, de mi familia, tengo el respaldo de Dios. Contra Pereira una tuve y la guardé. Esto es el fútbol. A veces hay injusticias y yo no las puedo controlar, yo solo controlo es mi trabajo, cuidarme bien, estar preparado para cada partido y ojalá que se vengan muchos goles en este partido importante que se nos viene”, confesó Bacca.

Finalmente, habló de los cortos periodos de descanso que, últimamente, están experimentando los distintos equipos del fútbol colombiano y reconoció que este tipo de descanso no significa lo mismo para todos los jugadores. “Todo depende de cómo tú seas como profesional. A veces viene bien para desconectar la mente un poco, para el estrés que viene surgiendo. Teníamos mucho cansancio mental, físico, sabiendo de que estabas afuera de los ocho y de un momento a otro ganas un partido y dependes de ti. Esperamos que este descanso nos venga bien a todos. Había compañeros con molestias, ojalá se recuperen, porque todos van a ser importantes para la recta final, importantes para este partido y ojalá podamos sacarlo adelante”, culminó de esta manera su intervención Carlos Bacca .

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla?

Junior de Barranquilla y un festejo de gol contra Once Caldas en el Metropolitano. @JuniorClubSA

Atlético Huila será el próximo rival del Junior de Barranquilla en lo que será el final de su participación en la fase del 'todos contra todos' de la Liga 2023-II el próximo martes 7 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla a las 7:30 p.m. (hora de Colombia).