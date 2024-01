Carlos Bacca emocionado por ser el mejor jugador del fútbol colombiano: "Disfruto esto al máximo"

Carlos Bacca recibió este lunes en la ciudad de Bogotá , en un concurrido acto, el premio de la Acolfutpro al mejor jugador de la Liga del fútbol profesional colombiano, tras la temporada 2023. El estelar delantero del Junior de Barranquilla recibió el reconocimiento de parte de sus colegas, que hicieron la elección, y se mostró satisfecho por tal hecho.

Bacca Ahumada se convirtió en la temporada pasada en figura del equipo 'tiburón' , que se alzó con el título al superar a Independiente Medellín. De igual manera. gracias a su experiencia y recorrido le dio liderazgo y jerarquía al cuadro que orienta Arturo Reyes.

Luego de recibir el galardón, el futbolista nacido en Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, habló con los periodistas. "Contento por el reconocimiento. Han sido los mismos compañeros que han escogido y estoy disfrutando al máximo. No me pongo fecha para terminar y sigo confiando en Dios. Siempre trato de estar en las mejores condiciones y cuando Dios diga basta, parare o cuando me de pereza ir a entrenar porque es muy temprano o cuando saque excusas ahí diré que ya no quiero jugar", declaró confiado el jugador del Junior.

No obstante, aseguró que su ímpetu por lo recientemente vivido es algo que lo ha motivado aún más a continuar su carrera. "Ahora tengo más ganas de jugar, luego de salir campeón y goleador y tengo unos objetivos y ojala que con ayuda de dios las podamos conseguir".

De hecho, reveló sus ambiciones para este año 2024 en donde destaca un campeonato internacional que le quiere regalar a Junior. "Volver a ser campeón con junior, trabajar por el titulo internacional que tanto Junior anhela y por eso me preparo tanto para eso y todos los reconocimientos que vengan, pero sobre todo ser un ejemplo, eso por encima de todo, porque el futbol algún día termina, pero la persona siempre continua", emotivamente dejó saber Bacca.

Por otro lado, habló un poco de la final que tendrá que jugar contra Millonarios por la Superliga colombiana, en donde su equipo, con gol precisamente de él, va ganando 1-0. "Se viene una final y Junior siempre tiene que pelear por cualquier titulo. Es bonito después de quedar campeón jugar a una final y se enfrenta a un gran rival. El profe Alberto Gamero sabe que venimos a ganar, aunque ellos también vienen a buscar el titulo", con los pies en la tierra declaró el delantero.

Finalmente, dejó en claro algo que causo gran emoción, pues aseguró que está trabajando arduamente para regresar a la Selección Colombia. "Vine con ganas de aportar mi granito de arena al futbol colombiano. A día de hoy, sigo recibiendo criticas por el penal que falle en el mundial de 2018. Solo lo botan los que patean y los que tienen la valentía de cobrarlo y en ese momento tuve la valentía de cobrarlo y de representar a mi país. Sigo teniendo esa esperanza de volver a la selección y nadie me va a quitar el sueño. Seguiré trabajando incansablemente y si Dios lo permite estaré ahí y si no, seguiré trabajando", confirmó Carlos Bacca.