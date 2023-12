Carlos Bacca: "Enfrentamos a un buen Medellín, pero ellos también se enfrentan a un gran Junior"

Carlos Bacca ha sido el pilar del Junior f inalista en la Liga II-2023 del fútbol colombiano. El oriundo de Puerto Colombia, municipio del departamento del Atlántico, compareció este martes en rueda de prensa en la ciudad de Medellín previo a la gran definición contra el 'poderoso de la montaña' este miércoles en el Atanasio Girardot.

El capitán del elenco 'tiburón' tiene fe en su plantel para el decisivo compromiso en el Atanasio Girardot; también le pide a los hinchas 'curramberos' que siguen manteniendo la ilusión intacta.

"Al hincha confianza como la viene teniendo en nosotros, el equipo viene bien enfrentamos a un buen Medellín, de pronto queda es sinsabor por el gol, esto es fútbol, quedan 95 minutos, el hincha que sigo creyendo, nosotros seguimos teniendo la fe intacta en nuestro trabajo, el que nos ha llevado acá y no lo vamos a cambiar. Va a ser un bonito partido para ver", dijo de entrada el '77' del Junior.

Aquí más declaraciones de Carlos Bacca:

¿Con qué Junior se va a encontrar este miércoles?

El Junior que venimos viendo de local, nosotros de visitante venimos trabajando de la misma manera, los últimos partido de visitantes hemos sacado buenos resultados. Las estadísticas en estas finales quedan atrás. Lo he dicho siempre, las finales no se juegan, se ganan, tienes que dar lo último que tienes, es un bonito partido, equipos que le gusta el balón, que les gusta atacar y ojalá que con la ayuda podamos encontrar la victoria, porque venimos a buscarla".

Su racha goleadora...

"El gol como delantero me está tocando finalizar, pero es un trabajo que viene haciendo el equipo, esto es una familia. Un equipo tanto dentro como fuera del campo, dentro estamos encontrando el nivel que queremos. Estoy contento por mi momento y estoy seguro que mañana (miércoles) lo seguiré aprovechando".

Carlos Bacca, delantero del Junior de Barranquilla. @JuniorClubSA

Usted cómo capitán que les ha dicho a sus compañeros para esta gran final...

"En estos casos, tenemos jugadores jóvenes, pero que también han jugado este tiempo de partido y jugadores con experiencia. Como el vocero, se puede decir la la experiencia, es que tenemos que seguir disfrutando como lo veníamos haciendo. Nosotros veíamos jugando finales, no teníamos margen de error para entrar a los ocho, era ganar los tres partidos. Fuimos a los cuadrangulares y perdimos el primer partido y ya no había margen de error y siempre jugábamos después del Tolima y sabíamos hasta el resultado, menos error había. Este equipo tiene mucha fe, se ha unido mucho, cree en Dios y en el trabajo que viene haciendo. Mañana no va a ser la excepción porque vamos a salir al campo a ganar como lo hemos venido haciendo en los últimos partidos".

El momento de Santiago Mele

"Lo de Mele lo ve en cada partido, un profesional, un líder dentro del vestuario, una persona comprometida que desde el primer día que llegó trató de adaptarse lo más rápido posible porque a veces eso cuesta, no es fácil jugar en Barranquilla y ponerse la camiseta de Junior. Y allí está dando los resultados, seguro que mañana (miércoles) no va ser a la excepción, porque es un profesional, lo viene demostrando por algo está en la Selección de su país, esperemos que nos siga dando bonitas noches. Entre menos participe mucho mejor (risas).

A qué se debe su gran momento frente al arco...

"Contento por el momento y espero seguir disfrutándolo. los delanteros tenemos rachas y cuando llegan hay que aprovecharlas. El semestre anterior pateaba de todo lado y no metía ninguna. Es un bonito momento que estoy pasando para el bien mío y del equipo y que seguramente se va a seguir alargando porque me gustan este tipo de partidos".

"El grupo siempre ha colocado a Dios por delante. Nos toca hacer nuestro trabajo, tenemos esa fe inmensa desde el primer día, cuando no nos salían las cosas, y ahora que estamos en un buen momento, porque venimos de ganar varios partidos, enfrentamos a un buen Medellín, pero ellos también se enfrentan a un gran Junior.

Le brindaría el título a su hijo...

Se lo brindaría a Dios primero que todo, luego a mi familia, que siempre ha estado ahí apoyándome, mi esposa y mis hijos, a mi viejo. A mi madre que está en el cielo, que su anhelo era ser goleador y campeón, estoy a un paso de conseguirlos los dos y estoy a un paso de eso".

Qué partido se imagina en el Atanasio Girardot...

"Un Medellín que de local se ha hecho fuerte y que quiere ir por el partido, con su hinchada van a querer someternos, ya lo sabemos, pero nosotros estamos preparados y sabemos qué nos vamos a encontrar".

En el juego de ida, hico ver mal a los centrales del DIM...

"Son buenos centrales, estamos en un buen momento, no sólo Carlos Bacca, sino todo el equipo. Yo solamente finalizaba las jugadas con mis movimientos, se está jugando la final. Cada uno verá cómo juega su partido, nosotros sabemos que esta es la final y no hay otra. Mañana tiene que ser mejor que el partido pasado, en lo personal estoy convencido que voy a hacer un mejor partido que el pasado".