"Carlos Bacca es un ejemplo y orgullo": así se forjó el título con Junior, desde el apoyo de familia

"Confía en Dios de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos, y él te mostrará cuál senda hay que tomar", dice Proverbios 3:5-6. Y es que, en muchas ocasiones, no es lo que uno quiere, sino lo que la vida te prepara y regala. Hay que dejar todo en manos del Señor y Carlos Bacca lo tuvo claro .

Brilló en Brujas, Sevilla, AC Milan, Villarreal y, por supuesto, Junior de Barranquilla, el club de sus amores. Sin embargo, no todo fue 'color de rosa' y en ese momento se encomendó al que nunca lo abandonó, siempre lo acompañó y le agradeció. Estamos hablando de Dios, uno de sus más grandes pilares en su vida.

Cuando ofrecía unas declaraciones, era habitual escuchar de boca de Carlos Bacca referirse a él. Lo tenía presente en cada paso de su día a día y dio frutos. Se convirtió en su mayor fortaleza. Cuando las dificultades aparecían, sabía qué hacer, tal y como sucedió en su regreso al cuadro 'tiburón', donde hubo altibajos .

El pasado miércoles 13 de diciembre llegaron los gozosos, con la consecución de la estrella 10 para el 'tiburón', tras vencer a Independiente Medellín, en penaltis. No obstante, no fue nada fácil y Esterama Bacca, hermana del goleador, se lo contó a Gol Caracol, en una entrevista donde 'abrió su corazón' y dio detalles.

Los señalamientos sufridos al comienzo del torneo, la muerte de doña Eloísa, su mamá, en 2021 y que tanto lo afectó, los esfuerzos y sacrificios que realizó son solo una muestra de ello. Eso sí, también hubo espacio para recordar la manera en la que la familia vivió la final, cómo fue la fiesta de celebración y más.

Carlos Bacca, capitán del Junior de Barranquilla, celebra uno de sus goles en la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Cómo fue la celebración del título, ya en familia?

"Todo muy bien gracias a Dios. Nos sentimos maravilloso. Estuvimos en familia, reunidos en la finca de Carlos, le dimos una bienvenida espectacular y como se la merecía, en fin. Después tuvimos un almuerzo en familia, luego una sesión de fotos, pasando uno a uno, con el título y el botín de oro".

¿Cuál fue el mensaje que le dieron a Carlos Bacca?

"Desde la familia siempre le dimos fuerzas. Sabemos de los esfuerzos hechos y teníamos más que claro que anhelaba ese título como nada. Además, tenía ganas y esfuerzos para sacar este campeonato. Siempre le dijimos que Dios estaba con él y sabíamos en quién estábamos confiando".

Carlos Bacca, delantero de Junior de Barranquilla, celebra uno de sus goles en la Liga II-2023 Archivo de Colprensa

¿De qué manera se vivió la previa de la final de Liga?

"Desde temprano, le estuvimos escribiendo en el grupo familiar que tenemos, diciéndole que pasara lo que pasara, ya era nuestro goleador, motivo de orgullo, ejemplo a seguir y sabíamos de sus condiciones; nunca dudamos de que nos daría la alegría y así terminó siendo. Muy felices".

Esfuerzos, sacrificios, en fin, ¿Dónde estuvo el punto clave?

"Hubo algo muy en particular y es que todo lo que pasó en el inicio del semestre, cuando decían que no estaba a la altura para asumir dicho reto, que debía salir, en fin, todas esas cosas, las convirtió en la principal fortaleza para demostrarnos de qué estaba hecho y en quién confía él".

A propósito, ¿Qué decir de la parte espiritual?

"Tenemos un pastor, que siempre ha estado con nosotros en la familia, y, desde muy temprano, nos pusimos en oración, hicimos videollamada, nunca dejamos a Dios de lado. Siempre se ha tenido claro algo y es que él era primordial en esto y ahí está la respuesta: nos prometió y cumplió".

Carlos Bacca, atacante y capitán del Junior de Barranquilla, celebra uno de sus tantos en la Liga II-2023 Archivo de Colprensa

¿Cómo vivió la familia, esa definición por penaltis?

"Eso fue algo único y terrible. En mi caso, no los ví (risas). Lo único que hice en ese momento, cuando llegaron los penaltis, fue girarme y me quedé viendo hacia la pared durante todos los cobros. Cuando decían gol, me giraba y celebraba, pero la verdad que antes nada. Es mucho nerviosismo".

Ya pasó todo, ahora, a celebrar, ¿Cómo está Carlos Bacca?

"Contento. Cuando estábamos en la sesión de fotos, nos dijo: 'bueno, ya traje el título para que estén felices y no con caras largas, hay que gozar, disfrutar y celebrar'. Y le respondí: 'si ya estamos cansados de tanto gritar' (risas) y su mensaje fue que no importa, que había que seguir gritando (risas)".

Sobre ello, ¿Cómo es él, en el día a día?

"Es juguetón; una persona que, a pesar de lo que hemos pasado, es bien. Cuando pasó lo de mi madre, nos decía que no agacharamos la cabeza. Este es un propósito de Dios, quien siempre nos ha dicho que hay que seguir. Luego del juego, se derrumbó y es normal, pero sabemos que tiene a Dios en el corazón y la alegría que mi madre le dejó".

Carlos Bacca, delantero de Junior de Barranquilla, tras anotar en la Liga II-2023 Archivo de Colprensa

Hablando de lo ocurrido con la mamá, ¿Qué decir de ese desahogo de Carlos Bacca?

"Sobre ese tema no es tan fácil hablar, pero la verdad es que antes de empezar el partido, habló con cada uno de nosotros y es como un guía. Dijo que teníamos que tener la fe puesta en Dios y ya, de ahí en adelante sería quien lo llevaría a él y al equipo al título. Terminó siendo así, cumplió el sueño y pasó eso".

¿Ha hablado con el goleador para saber qué se viene?

"Por ahora, estamos celebrando y compartiendo en familia. No le hemos preguntado nada. Será él quien diga qué viene. Ahora, como familia, nos gustaría que siga en el Junior y le regale más goles y estrellas, cumpliendo el sueño de nuestra madre que siempre lo quiso ver terminar su carrera en el equipo".