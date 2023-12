Carlos Bacca: "Hoy estoy disfrutando de esa mentalidad loca que tengo de luchar por mis sueños"

Carlos Bacca es la insignia de este Junior de Barranquilla de cara a la final contra el Medellín . El delantero porteño apareció en los momentos justos para guiar con sus goles al 'tiburón' hacia la anhelada décima estrella.

El número '77', que es el goleador del campeonato, compareció este sábado en rueda de prensa junto a Arturo Reyes, DT del elenco 'currambero', para analizar el primer 'round' contra el DIM en el Metropolitano.

"Creo que se ha sido campeón y goleador. Ahora en estos momentos estamos de goleador, pero quedan dos partidos, ojalá que con la ayuda de Dios y el trabajo que venimos realizando podamos también materializarlo, que sea el título y que sea el goleador, que vengan de la mano".

Otras declaraciones de Carlos Bacca:

Usted ha disputado muchas finales y la disputa por el botín de oro, cómo afrontar eso

"Yo en este momento estoy disfrutando porque todos los días no se juegan finales, gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar finales, tanto afuera como acá con Junior, pero la experiencia te dice que las finales no se juegan, sino que se ganan porque siempre se va a recordar al campeón. Nos preparamos para eso, en lo personal venimos haciendo un gran torneo, a nivel de grupo que es lo más importante, la familia que hemos creado, tanto dentro como fuera del campo y eso no has llevado a estas instancias, y ha llevado el grupo a Carlos Bacca estar disputando nuevamente ser el goleador, espero seguir por ese camino en estos partidos. Yo lo que tengo son ganas, deseos, ilusión, no demostrando, sino poder seguir haciendo las cosas de la mejor manera como lo vengo haciendo y seguir con esa efectividad y que nos lleve al título".

¿Qué diferencia hay ahora con esta nueva final?

"Son momentos distintos, hoy tengo la posibilidad de estar acá sentado, en las otras finales era jugador, ahora el capitán, de pronto el referente. Yo me veo uno más del equipo, como el líder pero con ejemplo, pero aquí el barco es de todos porque hemos creado una familia y eso se ha visto reflejado, cuando se tiene un buen grupo se llega hasta estas instancias; eso es lo que he visto en este semestre en Junior y ojalá que podamos terminar ese objetivo que nos trazamos, que es ser campeones, y esperamos con la ayuda de Dios lograrlo".

Carlos Bacca celebra gol para el Junior - Foto: Colprensa

¿Qué tiene para decirles a los que no confiaron en el goleador?

"Para los que no creyeron, yo creo que que los que confiamos en Dios todas las cosas lo ayudan para bien. Dios se basa en eso, de mostrar a esas personas incrédulas, que él sí existe. Yo soy un hijo de Dios y confío plenamente en él; no era la primera vez que estaba pasando un momento así, me sostengo con él y mi familia. Después de ese momento de dificultad, viene una gran bendición que ahora estoy disfrutando".

¿Cómo está el carácter del grupo para encarar la final?

"Bien, tenemos una buena mezcla, de jugadores con experiencia y jóvenes con mucha hambre y de hacer las cosas bien, se demostró en los cuadrangulares, el equipo venía bien y llegamos a Ibagué y tuvimos un revés y ahí empezó que nadie creería en este grupo; el 'profe' llega al camerino que seguiremos teniendo fe y trabajamos como en equipo; la fe siguió creciendo y al finalizar seguimos haciendo nuestro trabajo".

Fue doloroso para usted no empezar de la mejor manera...

"Soy una persona de fe y perseverante, no soy de los de abandonar los sueños. Cuando tomé la decisión de venir a Junior no fue fácil, tenía ofertas para quedarme en Europa, pero vi que era el momento de venir a Junior porque me siento con fuerza de aportarle a este club dentro del campo, que lastimosamente había tenido un mal semestre, por eso las dudas que había de la afición y el cuerpo técnico de tomar la decisiones, fue muy triste porque había dejado todo para volver, y saber que no iba a ser inscrito en la nómina fue difícil, tuvo una charla con don Fuad que me dejara trabajar, que sabía de las condiciones que tenía. Trabajamos fuerte y luchar por mis sueños. Hoy estoy disfrutando de esa fe y de esa mentalidad loca que tengo de luchar por mis sueños".

¿Qué significa ser capitán del Junior?

"Es un orgullo y privilegio, han pasado muchos jugadores históricos y con recorrido. Ahora tengo la oportunidad de llevar este brazalete y espero llevarlo con mucho honor, seguir honrándolo y defendiendo este escudo desde el minuto uno hasta el minuto 95 de los partidos".