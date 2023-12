Carlos Bacca le abre de par a par las puertas de Junior a James Rodríguez: "Es más que bienvenido"

A solo un par de días después de que Junior se haya coronado campeón de la Liga II-2023, en el entorno ‘tiburón’ la mente ya está puesta en lo que será el proyecto deportivo de 2024. Dentro de esos varios nombres que han entrado en carpeta, uno del que Carlos Bacca se refirió y dio el visto bueno fue James Rodríguez.

El goleador y máxima figura de los ‘blanquirrojos’ en la consecución de la décima estrella tomó la pablara y, como voz de autoridad, analizó lo que podría ser un posible arribo del mediocampista cucuteño a las toldas del equipo barranquillero.

“No sé si hay posibilidades o no de que James Rodríguez venga, pero sería bienvenido. Un jugador del nivel de James es más que bienvenido en el Junior de Barranquilla”, indicó inicialmente el actual delantero de los ‘tiburones’, quien hizo presencia este domingo 17 de diciembre en el Edgar Rentería para el juego de beisbol, entre Caimanes y Tigres.

Es más, justamente fue allí donde Carlos Bacca habló con ‘Cuid Sports’ y se refirió a detalle de la operación James Rodríguez, al Junior de Barranquilla. La posibilidad es tan viable para el oriundo de Puerto Colombia, que en tono de ‘jalón de orejas’, hizo un llamado a las directivas del equipo ‘blanquirrojo’.

“Sé que si don Fuad y todos los Char quieren traer a James Rodríguez, seguro que no va haber ningún problema”, concluyó James Rodríguez, quien no ve el presente contrato del cucuteño con Sao Paulo como un obstáculo para traerlo a la ‘arenosa’. No obstante, es importante destacar que frente a esta posibilidad, el exReal Madrid no se ha referido todavía.

James Rodríguez, volante colombiano del Sao Paulo. Twitter Oficial de Sao Paulo

Sin embargo, lo que sí es real, es la publicación en su cuenta de Instagram con la que James desató una completa oleada de hinchas juniorista, pues, acompañado de unos emojis de estrella, James resaltó un diez. Esto lo relacionaron inmediatamente con el décimo título por Liga del cuadro ‘tiburón’, que obtuvo el pasado miércoles frente a Independiente Medellín.

Además de eso, días atrás el mismo futbolista de Sao Paulo habría puesto en duda su continuidad en el Sao Paulo, razón por la que también tomaría fuerza la llegada del volante al Junior de Barranquilla: “En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro. Me gusta hablar del presente. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. Me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”.

