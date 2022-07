Carlos Bacca llegó a Barranquilla y de inmediato se fue a entrenar en la sede de Junior

Los movimientos en el mercado de fichajes en el fútbol colombiano no cesan. Las últimas horas han sido movidas en las filas de Junior de Barranquilla, ante la partida de Miguel Borja con rumbo a Argentina, para cumplir con todas las formalidades del caso y convertirse en nuevo jugador de River Plate. Y a la par, se dio la llegada de Carlos Bacca a la capital del Atlántico, hecho que puso al experimentado atacante como una posible incorporación para los 'tiburones'.

Para seguir alimentando rumores, Bacca Ahumada apareció este lunes en la sede deportiva de Junior para realizar trabajos en el gimnasio. Sin embargo, no llevó puesta ropa de entrenamiento del equipo barranquillero, ni nada parecido.

"Hoy estuvimos en la sede Adelita de Char, de la sala de prensa se puede ir al gimnasio. Sin embargo, de un momento a otro nos cerraron esa puerta. Al rato nos percatamos que allí estaba Bacca para realizar labores en el gimnasio", contó Fabio Poveda, en la emisión de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Ahora se deberá esperar si hay algún contacto entre los directivos de Junior y el futbolista que en la temporada pasada hizo parte del Granada español, con el que no pudo tener mayor continuidad.

En la noche del sábado pasado, Carlos Bacca a su llegada a nuestro país atendió a algunos medios y se refirió sobre lo que depararía su futuro profesional, en este 2022 y justo cuando se podría dar la vuelta tras muchos años en el fútbol europeo.

"Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, quiero aportar lo mejor de mí, pero no depende solo de mí, hay muchos factores para poder llegar a Junior. Nosotros seguimos con la mente tranquila, sabiendo que podemos aportar, que sea lo que Dios quiera. Si se da la posibilidad, trabajaré con humildad para darles muchas alegrías que siempre me ha mostrado su cariño, pero ahora solo vengo de vacaciones porque no hay nada”.”, expresó el goleador.