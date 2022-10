Carlos Bacca: “Me gusta ver fútbol y leer los partidos, espero ser técnico o director deportivo”

Uno de los jugadores que fue figura de la fecha pasada de la Liga II 2022 del fútbol colombiano fue Carlos Bacca , quien anotó un gol salvador en el triunfo 1-0 de Junior sobre Deportivo Cali. El experimentado atacante dijo presente cuando más lo necesitaba su equipo y para sumar tres puntos urgentes.

Bacca Ahumada se erigió así como figura y terminó entre aplausos y vítores de los aficionados de los 'tiburones'. Y este martes, el nacido en Puerto Colombia habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', e hizo una serie de apreciaciones que denotaron su gusto siempre por estar viendo partidos y estar analizando diferentes aspectos que lo puedan enriquecer.

“Me gusta el fútbol, me gusta verlo, leer los partidos, espero en un futuro seguir en ese camino, ya sea de director deportivo o director técnico. Quiero seguir ligado al fútbol, en mi casa solo se ve fútbol”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Carlos Bacca:

*Un recuerdo de otro gol en los últimos minutos

“Recuerdo la final con La Equidad, fue un gol que despejaron, me pegó en el muslo y se voló al arquero y así se dio el gol del titulo. Ese fue finalizando el partido, pero no había tenido uno a ese minuto como el del Cali”.

*Lo que pensó antes de rematar para el golazo contra el Cali

“No, yo trato de no ver al arquero, siempre intento buscar el palo, a la esquina, porque sé que siempre están ubicados de la mitad hacia donde está el balón, entonces intento ponerla allá, me gusta mandarla al palo lejano. Uno sabe y le pregunta a los arqueros, porque están en su palo y así no es responsabilidad de ellos. Uno lo va aprendiendo en la carrera, uno va jugando partidos, yo veo mucho fútbol y la mayoría de goles se hacen al palo lejano”.

*Los jugadores en la actualidad rematan al segundo palo del arquero

“Hay muchos, te puedo decir Lionel Messi que siempre le gusta meterlo al otro palo. Otro es Robert Lewandowski”.

*Los jugadores no ven fútbol en casa

“Muy pocos le sacan tiempo, yo tenía compañeros que no sabían ni a quién enfrentaban, ni el equipo rival, después de que entrenan y juegan se dedican a la familia”.

*Julio Comesaña y sus palabras de darle responsabilidad a los de experiencia, para mejorar el presente del Junior

“Con tranquilidad, cuando el profe nos dice los grandes, él está tratando de cuidar a los jóvenes, el equipo está afuera de los ocho. Entonces es una situación complicada y no quiere que coloque dos o tres jóvenes y vayan a cargar con ese peso. Están Viera, Bacca, ya tendremos un peso para afrontar la situación”.