Carlos Bacca no se deja 'tumbar' su doblete frente al Cali: "Si hay que pelear, peleo; yo la empujé"

Junior de Barranquilla venció 3-2 al Deportivo Cali por la Liga 2023 II, en un partido lleno de emociones. Los 'tiburones' lograron llevarse tres importantes puntos que los acerca para entrar al selecto grupo de los 'ochos', con el fin de disputar las instancias finales del campeonato local. Sin embargo, no todo es felicidad en el triunfo de los barranquilleros y Carlos Bacca se pronunció por la invalidez de su gol.

El delantero del equipo 'curramba' mostró su disgusto en rueda de prensa cuando fue preguntado por la anotación que el árbitro Wilmar Roldán le concedió al Cali como autogol. Esto, en el 2-1 parcial a favor del cuadro 'tiburón'. "¿Uno? ¿El tercero o los dos goles? ¿Ahora nos estamos quitando los goles? No, son dos goles los que he marcado porque los he empujado yo. No sé qué han visto, pero los empujé yo los dos goles. Si hay que pelear, hay que pelear”, dijo mostrando su enfado en conferencia.

Y es que todo se remonta al segundo gol de Junior, pues a pesar que Carlos Bacca pudo cabecear para que la esférica entrara al arco, pero el juez central Wilmar Roldán, decidió dar esa anotación como autogol, luego de que aparentemente le pegara al defensa del Cali, Jhildrey Lasso.

Así las cosas en el informe que pasó el antioqueño, la diana le fue concedida al jugador del Deportivo Cali.

Rendimiento de Carlos Bacca

En la temporada 2022/23, Carlos Bacca acumula 9 goles y 6 de ellos han sido en la Liga 2023 II del fútbol colombiano. La última vez que el jugador del Junior de Barranquilla marcó, antes de hacerlo con Cali, había sido en el empate 1-1 contra Atlético Nacional, en condición de local. Allí el futbolista lo hizo al minuto 19 y jugó 76 minutos.

Antes de eso, había tenido una actuación 'mágica' en la goleada 7-1 contra el Unión Magdalena, pues en aquel duelo no solo tuvo una diana en su palmarés, sino que dio dos asistencias claves para que sus compañeros también dijeran presente en el partido.

Por el momento, Junior de Barranquilla sigue enfocado en asegurar un cupo en los ocho mejores equipos de la liga y soñar con la 'estrella de navidad'. El próximo partido de los 'tiburones' será el sábado 14 de octubre, cuando reciban a Millonarios. Razón por la cual Arturo Reyes ya deja a un lado la victoria contra el Deportivo Cali y se enfoca en el duelo contra los 'embajadores', pues es consciente que Millonarios ira con el objetivo de sumar tres puntos en condición de visitante.