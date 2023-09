Carlos Bacca recibió placa conmemorativa tras llegar a los 300 goles en su carrera deportiva

Carlos Bacca poco a poco vuelve a sonreír con el Junior de Barranquilla. El pasado 26 de agosto, el oriundo de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico, marcó su gol número 300 en toda su carrera deportiva. Fue en el triunfo por 1-2 del 'tiburón' sobre Envigado, válido por la octava jornada de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, que el número '70' llegó a esta importante cifra.

Lo cierto es que el exjugador del Brujas, de Bélgica, del Sevilla español, entre otros clubes, ha recibido infinitas felicitaciones y conmemoraciones luego de la épica gesta en el estadio Polideportivo Sur y una de las entidades que se sumó a la celebración de Carlos Arturo fue Acolfutpro.

"Entregamos un merecido reconocimiento a nuestro compañero Carlos Bacca, futbolista del Junior de Barranquilla, por alcanzar la histórica cifra de 300 goles en el fútbol profesional a lo largo de sus 16 años de carrera", se leyó de entrada en el trino emitido por la Acolfutpro.

Dicho reconocimiento, que fue una placa conmemorativa, le fue entregado a Bacca Ahumada en la sede del Junior de Barranquilla, Adelita de Char.

Publicidad

"Muchísimas gracias y contento por este reconocimiento que gracias a Dios es fruto del trabajo diario, pero eso es gracias a los compañeros, los clubes en los que he estado, los cuerpos técnicos, la afición que me han apoyado. Conseguir el gol 300 con Junior y sentir este reconocimiento para mí me llena de orgullo y de felicidad y como lo dije en algún momento que muchos colombianos lleguen a esa cifra", pronunció Carlos Bacca.

Entregamos un merecido reconocimiento a nuestro compañero @carlos7bacca , futbolista del @JuniorClubSA , por alcanzar la histórica cifra de 𝟯𝟬𝟬 𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 anotados a lo largo de sus 16 años de carrera, en competiciones oficiales,… pic.twitter.com/kzGjLWw8Ld — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) September 6, 2023

Así es el registro de goles de Carlos Bacca en su carrera deportiva:

Publicidad

Barranquilla FC: 26

Minervén SC: 12

Junior de Barranquilla: 88

Club Brujas: 31

Sevilla FC: 49

AC Milan: 34

Villarreal: 43

Granada FC: 1

Selección Colombia: 16

Recordemos que el delantero porteño, de 36 años, inició su carrera deportiva en Barranquilla Fútbol Club y luego de allí pasó al Junior. También ha tenido participación en el Brujas, de Bélgica, Sevilla, Granada y Villarreal del fútbol de España. Además de lucir la camiseta del Milan italiano y del Minervén, de Venezuela. Igualmente ha tenido incursión en la Selección Colombia.

El próximo reto de Carlos Bacca y compañía será este sábado 9 de septiembre cuando Junior de Barranquilla se enfrente a Unión Magdalena en el clásico de la Costa Caribe colombiana, a partir de las 6:10 de la tarde en el estadio Metropolitano. El 'tiburón' suma 10 puntos tras nueve jornadas y se ubica en la casilla 13 de la Liga II-2023.