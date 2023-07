Carlos Bacca, sobre el médico Javier Fernández: "Siempre hay que hablar con respeto"

Recientemente y cuando se adelantaba la preparación en Junior para la Liga II 2023 del fútbol colombiano, el médico Javier Fernández causó polémica cuando en sus declaraciones aseguró que Carlos Bacca poseía un problema en su rodilla irreversible y que el tema se tendría que hablar con Fuad Char para que sea solucionado.

“Bacca tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha. Este problema lo limita en muchas cosas como saltar y correr. La capacidad de reacción la pierde con este problema. Vamos a conversar esto con Don Fuad, el profesor Hernán y con Carlos. Quisiéramos saber qué hacer con él para que sea el Carlos de antes. En este momento la ciencia no tiene respuesta”, fue lo que dijo Fernández aquel 15 de junio de 2023.

Ahora, tras algunas semanas y una pretemporada inmejorable para Carlos Bacca, el propio atacante salió a hablar del tema asegurando que todo lo relacionado sobre su estado de salud, debió haber sido tratado internamente. "Yo creo que son cosas que hay que hablar si internamente y más que todo con respeto. Es la imagen de uno. Puede que haya una lesión, un desgaste, cualquier cosa, pero yo creo que hay profesionalismo y hay que guardarle de pronto la información al paciente. Además, yo no sabía que él (Javier Fernández) iba a dar esas declaraciones, pero respeto eso y cada quien actúa de la manera que es", dijo este martes el atacante, en medio de la presentación del nuevo bus del Junior de Barranquilla.

Igualmente, culminó su intervención comentando que él sabe que está bien y ratificando la confianza que le viene dando su director técnico Hernán Dario 'Bolillo' Gómez. "Yo sé lo que tengo lo que trabajo. Solo confío en mi Dios. A la vista de eso, después de esas declaraciones, hablé con el profe 'Bolillo' y el profe habló conmigo. Y bueno, parece que todo cambió. Fue el punto negativo que se puede decir para que las cosas cambiaran y ahí en adelante el profe me dijo que me veía bien, que no sabía sobre esas declaraciones y que contaba conmigo", culminó el oriundo de Puerto Colombia.

¡HABLÓ EL 70🚨! Carlos Bacca habló hoy en la presentación del bus de Junior y dio su opinión sobre lo ocurrido con Luis Javier Fernández, quien fue hasta hace poco el médico del elenco rojiblanco. pic.twitter.com/uZ4D873kty — Toque Sports (@ToqueSports) July 11, 2023

Junior de Barranquilla iniciará su camino en la Liga Colombiana 2023-II el próximo 15 de julio contra Águilas Doradas. El partido tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y se jugará a las 6:10 p.m.