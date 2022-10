Carlos Bacca: "Vamos a dar lo mejor hasta el final y ojalá, podamos clasificar a los ocho"

El referente 'tiburón', Carlos Bacca , se refirió al presente de Junior de Barranquilla y sus aspiraciones en las finales del fútbol colombiano, que definirá los clasificados este próximo fin de semana en la jornada 20.

Además de eso, dio avances de sus problemas físicos y cómo se afrontará la final contra Millonarios, el 2 de noviembre en el estadio el Campín, donde tiene un gol de ventaja.

¿Junior tiene aspiraciones en la liga local?

"A pesar de que no está siendo una gran temporada en liga todavía tenemos una posibilidad de ganar y estar entre los 8, matemáticamente está así, yo creo que si el miércoles se da el resultado, donde Medellín no derrote a Millonarios, dependemos solamente de nosotros, pero bueno, esto es fútbol cualquier cosa puede pasar, nosotros vamos a seguir dando lo mejor hasta el final y ojalá con la ayuda de Dios podamos clasificar a los ocho".

¿Cómo se siente físicamente?

"Hace un mes había pasado por un problema de la rodilla, de una lesión que tenía hace 2 años, me volvió a aparecer, pero con la fe en Dios, con el trabajo, con el cuerpo médico, he hecho una buena rehabilitación y voy encontrando sensaciones. Estoy entrenando con el grupo todos los días, antes lo podía hacer un día sí, un día no; dos días sí, un día no; pero ahora estoy entrenando toda la semana, frente a Cortuluá estaba preparado para jugar, pero lastimosamente por la expulsión; al profe le tocó tomar una decisión y ahí estaba dentro yo".

¿Cuál es su lugar dentro del equipo?

"Yo lo dije desde un principio, yo vine a sumar dentro del campo y fuera también. Si me toca como la jornada pasada afuera del campo, lo voy a seguir haciendo, siempre respetando las decisiones del cuerpo técnico. Él ha tomado esa decisión para el equipo porque estaba viendo algunas cosas que por ahí de pronto Cetré, con la velocidad, le podía dar."

"Yo siempre quiero jugar y voy a estar semana a seguir preparándome bien para para la final que tenemos el fin de semana; más ahora que me encuentro en mejores condiciones, para que los próximos partidos podamos ayudar al equipo con trabajo y con goles".

¿Cómo será la final por Copa frente a Millonarios?

"Las finales son finales; yo siempre he dicho que las finales son parejas, no hay favorito, hay que demostrarlo dentro del campo. Siempre he dicho que las finales no se juegan si no se ganan y la final hay que ganarla porque del segundo nadie se acuerda".