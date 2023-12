Carlos Bacca y sus lágrimas por recordar a su madre, a la que le dedicó el título con Junior

Una emotiva imagen se vivió luego de que Junior de Barranquilla haya conseguido su décimo título de liga, tras ganarle en la tanda de penales 3-5 al Deportivo Independiente Medellín, pues Carlos Bacca, quien supo salir campeón y goleador del certamen, se desbordó entre varias lágrimas.

Al finalizar el encuentro, fue entrevistado y Bacca decidió abrir su corazón contando por todo aquellos malos momentos que ha tenido que vivir a lo largo de este año, pues cabe recordar que Carlos perdió a su madre en plena pandemia por Covid-19. "He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado de esto. Nadie sabe lo que he vivido. Me he venido acá y he perdido a mi madre y me vine un poco tarde, porque ella me quería ver jugar y vine tarde, pero sé que en el cielo está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo", envuelto en llanto confesó el delantero.

"Mi madre eso es lo que siempre me decía, que quería ver al Junior campeón nuevamente y que yo fuera el goleador del torneo y no le pude cumplir porque ahora ella está en el cielo y no me ha visto", con algo de tristeza en medio de la euforia mantuvo el jugador del 'tiburón'.

"Le doy gracias a Dios porque me ha dado la fuerza y han sido momentos duros, muy duros, que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia que sé que donde están, están festejando porque no es fácil perder el motor de la familia", agregó Carlos.

