Carlos Bacca: "Yo no estaba en los planes del 'Bolillo' Gómez, pero pedí la oportunidad"

Carlos Bacca se destapó luego de unos meses en los que estuvo en sequía goleadora en la Liga, con la camiseta del Junior de Barranquilla. Este fin de semana, el experimentado delantero no solo se reportó con un nuevo doblete para su cuenta, que sirvió para darle la victoria al conjunto 'tiburón' sobre Envigado, sino que escribió un nuevo capítulo en su historia al alcanzar la barrera de los 300 goles.

De este modo, y con un panorama completamente distinto al de otros días, el delantero de Puerto Colombia, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa previa al encuentro frente a Independiente Santa Fe, donde tocó distintos temas. Aunque su récord goleador fue un aspecto prominente, el diálogo se expandió hacia otros aspectos relevantes. En particular, el delantero abordó el pasado período bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez y destacó los beneficios que la nueva dirección técnica de Arturo Reyes ha aportado al equipo 'Tiburón'.

“No es un logro fácil, porque solo tres jugadores, aparte de mí, lo han conseguido. Todas excelentes personas y que le han dado mucho a nuestro fútbol: Aristizábal, Falcao y Dayro Moreno. Ojalá no solo seamos nosotros cuatro los que lleguemos a esta cifra, sino que más jugadores se unan, porque así va a seguir creciendo el fútbol colombiano. Ahora, gracias a mi trabajo y a mi profesionalismo, estamos festejando mis 300 goles”, comentó de entrada sobre su marca.

Y agregó, “yo la verdad no estaba pensando en los 300 goles. Quería era victorias con el equipo, quería volver a reencontrarme, recuperar sensaciones, volver a jugar bien, porque sabía que si lograba eso los goles iban a llegar en cualquier momento. Marqué ese gol y fue una felicidad. ‘Cariaco’ (González) me había pedido el penal, pero le dije que quería patearlo, tenía confianza. Lo marqué y cuando fui al camerino fue que me di cuenta de que era el gol 300, así que no estaba en mi cabeza”.

Aquí más declaraciones de Carlos Bacca:

*Su intención de seguir en el Junior

“He vivido muchas cosas. Quizá hoy no estuviera aquí celebrando esto, porque la verdad es que no estaba en los planes del ‘Bolillo’ (Gómez). Tuve reunión con los directivos, con don Fuad (Char), para hablar de las impresiones del entrenador, le dije que quería trabajar, que si ellos querían que yo me fuera yo no tenía problema, pero que tenía un contrato que yo lo quería respetar, porque había dejado todo en Europa por venir a Junior, para pelear, para ganar títulos, para ayudar, para marcar muchos goles. Les pedí que me dieran la posibilidad de hacer la pretemporada, que me vieran y que después tomaran decisiones. Se dijeron muchas cosas y yo solamente callaba".

*El inicio de la temporada

“Empezó el torneo y no marcaba. Y yo le decía a Dios: ‘yo sé que tú no me vas a dejar en vergüenza, tú siempre me has respaldado’. Y seguía trabajando. Sabía la buena pretemporada que había hecho, sabía lo que me había preparado, cómo estaba y sabía que las sensaciones en campo eran buenas, faltaba solo finalizar, materializar las ocasiones. Hoy nuevamente está entrando el balón y la confianza ha aumentado. Todavía puedo mejorar mucho, pero ojalá, con la ayuda de Dios, pueda seguir por este camino”.

*El presente del Junior

“Estamos trabajando bien, como desde la pretemporada con el profe ‘Bolillo’. Lastimosamente, los resultados no se dieron y por eso lo han sacado. Ha llegado el profe Arturo (Reyes) y la dinámica parece que ha cambiado, la sinergia con la hinchada, con todos. Ojalá sigamos por ese camino, porque si hay victoria hay felicidad para todos, para Barranquilla, para nuestras familias y es por lo que trabajamos”.