Carlos Bejarano: "Si nos toca ir a Bucaramanga con siete, iremos con las mismas ganas"

Carlos Bejarano dijo este domingo, tras la derrota 3-0 de Águilas frente a Chicó, que si tienen que jugar con siete jugadores el partido contra Bucaramanga lo harán "con las misma mentalidad y las mismas ganas".

"Después de lo que pasó hoy, ojalá nuestros compañeros no estén lastimados... Si nos toca ir a Bucaramanga otra vez con siete, tenemos que ir y tenemos que ir con la misma mentalidad y las mismas ganas", aseguró Bejarano.

Boyacá Chicó le ganó 0-3 a Águilas Doradas, que jugó los 80 minutos con solo siete hombres

"Siempre pensamos que podíamos ganar o empatar, pero no se pudo dar. Las sensaciones fueron buenas, porque sabíamos que íbamos a sufrir desde el primer minuto, pero el trabajo que se hizo tácticamente fue sensacional", agregó el arquero.

Sobre la motivación que tuvo el equipo, indicó que "la de siempre, jugar cada partido y también era el orgullo, la imagen de nosotros y de la institución. Sabíamos que estábamos jugando contra todo eso. Independientemente del resultado, estamos orgullosos de los compañeros y de todo el equipo".

Por último, el guardameta de Águilas afirmó en broma que le hubiera gustado jugar de '10' el encuentro contra los 'ajedrezados'.

"Le dije al 'profe' que me metiera de ‘10’ y no me dejaron (risas)… En la parte seria, nos tocaba hacer nuestro trabajo desde la posición que ocupaba cada uno", concluyó.