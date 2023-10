Carlos Bejarano y el video viral en redes: "Eso es antiguo, fue en junio, lo sacaron para joderme"

Las noticias en la ciudad de Santa Marta con Unión Magdalena no son las mejores. Y todo porque el fin de semana anterior se consumó el descenso del equipo a la Primera B del fútbol colombiano, de cara a la temporada 2024, luego de la derrota en el propio estadio Sierra Nevada 1-2 con Atlético Bucaramanga. Esto ha generado críticas de los medios y protestas de los hinchas para cuerpo técnico que lidera Harold Rivera, para los jugadores que integran el plantel y también para los directivos.

En medio de todo esto, el lunes apareció en las redes sociales un video en el que se ve al arquero Carlos Bejarano, uno de los experimentados del plantel, bailando en el solar de una casa y en aparente estado de alicoramiento.

Precisamente, el futbolista habló hace pocos minutos con Gol Caracol del espinoso tema y comenzó indicando que "claramente es un video donde se ve todo. La verdad muy triste, porque es un video super antiguo, una lástima que lo hayan hecho con la única intención de joderme a mí, de jodernos a todos, porque de todas maneras la situación en la que estamos nosotros es imposible salir así, o hacer esas cosas. Lo hicieron con esa intención de dañarnos. No solamente a mi persona, a la institución, a mis compañeros, a todos, a la familia. Asumo la verdad la responsabilidad, me duele mucho porque pues es algo viejo, pero igualmente solo pedirle disculpas a la institución, a los compañeros, cuerpo técnico; a toda una hinchada que la verdad hoy es la que también sufre con este tema. A revertir todo, la verdad porque es un momento complicado y difícil, no solamente en lo deportivo y en lo personal, sino también en lo familiar".

Dice que es viejo el video. ¿De cuándo fue?

"Un video viejo, un video de junio, pero como te digo, la persona que lo hizo, lo hizo con esa intención de dañarnos. De todas maneras, asumir toda la responsabilidad la verdad, no solamente en lo personal, en lo deportivo y en lo familiar, es un momento complicado y bueno a revertir toda esa situación. Yo creo que es un momento difícil por todo lo que se está viviendo, pero a salir de todo esto".

¿Ha hecho sus descargos con el cuerpo técnico o con los directivos?

"Con los directivos no he tenido la oportunidad de hablar, personalmente he hablado con el profesor (Harold Rivera) de la situación, y sí, complicado pero bueno, hablé con él, le dije todo. De todas maneras, las disculpas por todo este revuelo ha causado, porque no es fácil todo acá. Eso lo toca, no solamente a él, sino a los compañeros, porque es una situación complicada".

¿Un mal momento para estar en envuelto en ese tipo de situaciones?

"Sí. La situación del equipo no es la mejor, y la gente lo que piensa y lo que dice es eso. Con esa situación y pues estando de joda, obviamente la gente no se va a tomar bien toda esta situación, independientemente que el video haya sido viejo, la gente no va a mirar eso. Pero es entendible, la asumimos con toda la responsabilidad. Claramente, pedirle disculpas a toda la gente que se ha sentido con todo esto y a levantar, porque hay que seguir".

Unión Magdalena descendió a la Primera B luego de perder contra Bucaramanga Foto: @UnionMagdalena

La fiesta fue en vacaciones...

"No estaba precisamente en vacaciones, pero era un día de descanso. De todas maneras, la persona que lo hizo, lo hizo con toda la intención de literalmente joderme la vida".

