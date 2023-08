Carlos Darwin Quintero: "Con Lucas González no hay ningún problema; solo hay respeto y admiración"

El pasado domingo 13 de agosto, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali cayó 1-3 frente a Independiente Medellín. En el desarrollo del encuentro, cuando se disputaba el minuto 57, Carlos Darwin Quintero fue sustituido, dando paso a Cristian Arrieta. Esta decisión no gustó nada en el nacido en Tumaco, de 35 años , e hizo un gesto de molestia, algo que no pasó desapercibido.

De inmediato, se empezó a hablar de una diferencia que podría existir entre el cuerpo técnico y el futbolista que tuvo paso por varios clubes como Houston Dynamo, Minnesota United, América de México, Santos Laguna, entre otros. Por eso, para aclarar la situación, el propio Carlos Darwin Quintero se pronunció, este martes, en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Dentro de un partido es normal que un jugador no quiera salir, pero eso no quiere decir que tenga problemas con el director técnico. No hay nada malo. Ni siquiera hay un esbozo de problemas. Tenemos admiración y respeto hacia ellos. Estamos con las ganas de mostrarle a la gente cómo se trabaja y los resultados que si bien no se han dado, no es porque estemos peleados", dijo.

Pero no fue lo único y continuó. "Si vemos los partidos, han sido temas ocasionales, más no porque el equipo esté dividido. Entre los jugadores no hay diferencias, hay charlas entre todos porque queremos lo mejor para América de Cali. En el equipo no estamos viviendo nada de eso. No hay problemas, ni inconvenientes, ni disgustos, todo está en orden", añadió 'el Científico del Gol'.

Lucas González es el nuevo técnico de América de Cali, en el fútbol colombiano. COLPRENSA

Entonces, ¿Por qué la mala cara al salir de cancha? Sobre esto se pronunció y dio detalles, sin problema. "Cuando hace el cambio, le dije que no quería salir, sentía que podía ayudar al equipo, pero me dice que tenemos partido el jueves, venimos cargados, en fin. Pero es normal que esa clase de partidos uno los quiera jugar hasta el final. No hay nada malo en el camerino", afirmó el jugador.