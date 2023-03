Carlos Darwin Quintero, en América: con la responsabilidad del profesional y sentimiento de hincha

Lo que se hace con amor y dedicación tarde o temprano dará sus frutos. Si bien los futbolistas son trabajadores en este lindo deporte que cuenta con millones y millones de hinchas alrededor del mundo, hay quienes más allá de su labor en el campo de juego tienen un sentimiento de pertenencia y de gusto hacia algún equipo. Este es el caso de Carlos Darwin Quintero quien estuvo en el fútbol del exterior por 14 años y volvió al rentado local, para cumplir con un sueño que tenía pendiente, el de poder jugar con el equipo de sus amores: América de Cali.

Si bien el experimentado delantero ha pertenecido a diferentes equipos a lo largo de su carrera, siempre ha confesado que es hincha de los escarlatas del Valle del Cauca, el mismo equipo al que cuando era niño fue a alentar en las gradas del Pascual Guerrero.

Luego de seis jornadas, Quintero no solo está cumpliendo con el sueño que tenía de vestir la camiseta del 'escarlata' sino que, a su vez, está triunfando y convirtiéndose en figura del América que se encuentra en la parte alta de la tabla.

Publicidad

A sus 35 años ha aportado cuatro asistencias y dos goles, que han sido clave para que los dirigidos por Alexandre Guimaraes se encuentren como líderes de la liga del fútbol colombiano.

En Gol Caracol hablamos precisamente con Carlos Darwin Quintero, quien nos contó un poco más de su decisión de regresar al fútbol colombiano, su sentimiento y profesionalismo, con el que obra y se prepara día a día.

¿Qué lo sedujo de volver al fútbol colombiano?

"Lo que se vive, el ambiente que hay en el fútbol colombiano, toda esa pasión con la que se vive el futbol acá. Quería vivirlo en plenitud y por eso se tomó la decisión de volver".

Publicidad

¿Ya pudo vivir el ambiente por el que quiso venir?

"Uff claro, te das cuenta desde el primer partido en Ibagué; si bien contra Unión Magdalena no hubo mucha gente, sí se sintió el calor de la gente; el partido contra La Equidad, y esos partidos ver el estadio lleno y ver cómo la gente te apoya es algo que ansiaba y quería. Y gracias a Dios, hoy estoy disfrutando y tratando de retribuirles dentro de la cancha".

Carlos Darwin Quintero, delantero del América de Cali. @americadecali

¿Es hincha del América?

“Sí, abiertamente siempre lo he dicho, yo fui a varios partidos cuando jugaba el América y hoy estoy disfrutando lo que es poder vestir la camiseta".

¿Qué significa para usted vestir la camiseta del equipo del cual es hincha?

“Siempre es una sensación de alegría, pero también de responsabilidad, sabiendo que estás adentro y tienes que conseguir objetivos y resultados. No es lo mismo cuando tú haces fuerza desde afuera, ahora estamos desde adentro. Es una alegría y un orgullo poder vestir esta camiseta”.

Publicidad

¿Qué anécdota o recuerdo que tiene como hincha del América de Cali?

"Me tocó la fortuna de estar en la final que le ganaron al Junior en el Pascual Guerrero, entonces esa fue una de esas cosas que uno como hincha siempre quiere vivir".

¿Qué siente que ha cambiado en el FPC en estos años en los que estuvo en el exterior?

"Muchas cosas, veo que los equipos están más preparados, la infraestructura ha cambiado mucho. Vemos equipos con muy buena infraestructura. Si bien se es consciente que hay que seguir mejorando para llevar a la liga a un mejor nivel, los equipos han tratado de avanzar en ese aspecto".

Carlos Darwin Quintero (der.) es una de las figuras del América de Cali. Foto: Dimayor

Publicidad



¿Se puso alguna meta en cuanto a números en su regreso al fútbol colombiano?

"No, la meta es hacer lo mejor para el equipo, ya después los goles y las asistencias van a llegar solos. Primero siempre he pensado que si doy lo mejor al club todo lo que haga va a salir a relucir y eso ha sido precisamente lo que he tratado de hacer. Nunca me gusta decir números porque muchas veces hacen que la gente se confunda, si no llegas a cierto número, ya están diciendo que porque lo dijiste si no ibas a cumplir. Entonces mejor hacer las cosas bien y sorprender a la gente con lo que uno puede hacer".

¿Cómo se ha sentido en su regreso?

"Contento, pero al final vuelvo y lo reitero, pero hasta ahora vamos al comienzo y nadie queda campeón con tan solo cinco-seis fechas disputadas, si bien he tenido la oportunidad de marcar dos goles y estar de asistente en otros; aún falta mucho por recorrer. Me siento contento, bien y sabiendo que cada partido toca ir haciendo las cosas de la mejor manera".

¿Qué opinión le merece la llegada de nombres de la talla como Juan Fernando Quintero, Cristian Zapata, Hugo Rodallega y el suyo?

"Significa que algo bueno están haciendo los clubes para que jugadores de la calidad de los que mencionó les seduzca volver al fútbol colombiano. Eso le da un estatus, y otro nivel al tener esos nombres de jerarquía, como otros que ya estaban acá. Siempre los jugadores de alta calidad le van a dar estatus".

¿Le hubiera gustado haber hecho dupla con Hugo Rodallega en el América?

"No me meto en los supuestos. Por lo que he visto sé que es un grandísimo jugador, sé que su calidad no se la tiene que mostrar a nadie. Lo hablé con él, le deseé lo mejor y que seguirá disfrutando del fútbol y como te digo en cosas de por qué no llegó no hablo porque no me incumben a mí".

Publicidad

Carlos Darwin Quintero en partido preparatorio con América de Cali. @AméricadeCali

¿Sueña con volver a la Selección Colombia ?

“El sueño siempre está y todo jugador activo quiere vestir y ponerse esa camiseta que es por lo que uno sueña desde que uno empieza a patear un balón. Pero estamos conscientes de que hoy por hoy Colombia necesita darle esa oportunidad a los jugadores que puedan en un dado momento representar a la selección en una Copa América, un Mundial, en Eliminatorias. Creo que el técnico tiene bastante trabajo para poder llegar a lo que se quiere como colombiano, como hincha siempre se quiere lo mejor para la selección".

¿Jugadores llamados a liderar la renovación de la Selección Colombia?

"Está Lucho (Díaz), jugadores de la Sub-20. Vimos a Óscar Cortés, quien ahora jugó con su club y te das cuenta que está con la confianza y capacidad de poder hacer las cosas bien en la Selección. Hay muchos jugadores que hoy por hoy pueden estar siendo contemplados".