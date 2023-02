Carlos Darwin Quintero: "En América estamos haciendo las cosas bien, pero aún no hemos ganado nada"

El pasado lunes se cerró la fecha 5 del fútbol colombiano. A falta de algunos juegos pendientes debido a distintas circunstancias, el América de Cali se encuentra en la parte alta de la tabla tras un gran rendimiento , en el que han logrado sumar 10 puntos de 15 posibles, luego tres victorias, un empate y una derrota. Uno de los artífices de este buen presente de los 'escarlatas' ha sido Carlos Darwin Quintero, quien regresó al rentado local después de 14 años de estar en el balompié del exterior.

El que es considerado uno de los flamantes refuerzos que llegaron al certamen de nuestro país, es el 'Científico del Gol', quien ha estado a la altura de las expectativas que se tenían, y en los cinco compromisos que ha disputado ha podido aportar en cinco anotaciones directas, con dos goles y tres asistencias.

Así las cosas, en Gol Caracol hablamos con el atacante de 35 años, quien se refirió al presente que viven los 'diablos rojos' y su buen rendimiento personal.

Publicidad

"He sido muy claro en las veces que lo he dicho, tenemos objetivos claros, pero eso está en la interna de nosotros. Creo que somos un equipo que está haciendo las cosas bien, sabiendo que tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Si bien se han dado las cosas y hoy estamos en una buena posición, aún no se ha ganado nada, ni logrado el objetivo que es clasificar entre los ocho", expresó de entrada el oriundo de Tumaco.

Y agregó con respecto a la labor que está haciendo el equipo en conjunto, "estamos haciendo un trabajo colectivo muy bueno, siguiendo las indicaciones que quiere el técnico y siento que eso nos ha hecho un equipo fuerte, que en cualquier cancha puede planificar su fútbol y creo que eso nos ha dado la estabilidad para estar en una muy buena sociedad".

Asimismo, Carlos Darwin Quintero habló de la sociedad que ha armado en el frente de ataque junto a Iago Falque y Facundo Suárez. Así comentó que "es fácil entenderte con jugadores de buena calidad, cuando te gusta o manejas lo mismo, siempre va a ser fácil encontrar sociedades, si tienes jugadores con mucho talento, no solo Iago y Facundo, creo que todos los que hoy están en el América tienen mucha calidad y te acomodas a las habilidades que tienen ellos para sacar lo mejor que todos tienen".

Publicidad

América de Cali celebra un gol Foto: Colprensa

Por otro lado, el hombre surgido en el Tolima se refirió sobre su gran acople al equipo y al fútbol colombiano, en el que ya suma dos goles y tres asistencias. "Para eso se trabaja, creo que la mentalidad que tenía era esa, venir, competir y hacer las cosas bien. Aportarle lo mejor al equipo, sabiendo y siendo consiente que no todos los partidos me voy a poder destacar y salir figura. Creo que somos 26 en el plantel y todos estamos en la capacidad y el fútbol para darle lo mejor al América".

"Yo me he destacado más por ser asistidor, pero he tenido la fortuna y bendición de Dios que he podido marcar muchos goles, pero siempre he dicho que me gusta más asistir que el gol", complementó Quintero, con respecto a su rol en el equipo.

Carlos Darwin de igual manera destacó la forma en que lo recibió uno de los referentes del América de Cali. "Desde que llegué Adrián Ramos ha sido uno de los que me ha hablado mucho, confiado en lo que puedo hacer. Acá no es de individuales, porque si no se ponen al servicio del equipo lo que importa es lo colectivo y no lo individual", reveló.

Publicidad

Por último se refirió al entrenador 'escarlata' Alexander Guimaraes, "siempre ha sido muy claro, sabiendo que en el equipo no hay figuras, todos trabajamos para ser tenidos en cuenta y todos trabajamos para entregarle lo mejor. Y eso es lo que él ha tratado hacernos ver, no solo a mí sino a todo el plantel, de que todos tenemos que estar al 100%, brindar lo mejor de cada uno, con su mayor capacidad y talento, en función del equipo y así se va a ver reflejado en los partidos y eso es lo que creo que es lo que se ha tratado de hacer".