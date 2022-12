Carlos Darwin Quintero: “En América y en Cali me rechazaron por ser chiquito y flaquito”

El delantero colombiano, quien ha forjado gran parte de su carrera en el balompié norteamericano, habló con GolCaracol.com y recordó sus inicios en el fútbol.

Este miércoles, Carlos Darwin Quintero fue el invitado al Instagram Live de Gol Caracol y en una extensa charla hizo un repaso de su carrera deportiva, que acumula ya 15 años.

Sin embargo para hacer un nombre, al tumaqueño no le tocó para nada fácil, tal y como lo reveló hace pocos minutos.

Deportes Tolima fue el equipo en el que a los 17 años el nacido en Tumaco, Nariño, debutó. Sin embargo, en su búsqueda de equipo para mostrarse, en su juventud probó con los ‘diablos rojos’ y con los ‘azucareros’, pero fue rechazado.

"Yo en mis inicios fui a probar al América y me dijeron que no porque estaba muy chiquito, fui a probar al Cali y me dijeron que no por mi estatura; incluso en la Selección Valle en su momento no me quisieron llevar por la estatura, que porque querían gente con mas talla”, dijo el 'Científico', que en la actualidad se encuentra en el Houston de la MLS.

Sin embargo, Quintero no se rindió ahí y como el mismo lo cuenta, conocía de sus capacidades, tenía confianza en su talento y por eso siguió luchando para llegar al fútbol profesional.

"Pero igual la capacidad que uno tenga y con la que uno afronte las cosas que pasan, es lo que te determina si quieres conseguir grandes cosas o no", aseveró el habilidoso delantero colombiano.

Quintero, de 32 años solamente tuvo oportunidad de jugar en Colombia en dos equipos: Tolima y Pereira; precisamente en los ‘matecañas’ donde brilló y se fue para el fútbol mexicano, allí jugó en Santos Laguna y América.