Carlos Darwin Quintero: "Millonarios me mandó marca personal, algo tuve que hacer bien en América"

Carlos Darwin Quintero llegó a reforzar la zona ofensiva del América de Cali para esta temporada y lo ha logrado. Con la 'mechita' ha podido marcar en cuatro ocasiones y asistió ocho veces, en 21 partidos disputados. Sin embargo, el equipo escarlata jugará frente a Boyacá Chicó este sábado 17 de junio solamente por cumplir y ya sin ninguna opción de avanzar a la gran final.

Y de esa forma, Quintero dio algunas declaraciones para el programa 'Zona Libre de Humo' en donde, en primera instancia, decidió acordarse de su partido contra Millonarios en donde logró ser uno de los jugadores más desequilibrantes, incluso, llegando a cambiar el sistema táctico del equipo 'embajador'. "Ante Millonarios me mandaron a un jugador a hacer marca personal y ¿cuándo habían hecho eso antes? Algo tuvimos que hacer bien para que me pusieran marca personal y se escondieran por momentos de los partidos. Desafortunadamente contra Millonarios no fuimos efectivos y ellos sí”, aseguró el oriundo de Tumaco.

Igualmente, se refirió sobre el partido que terminaron perdiendo contra el propio equipo capitalino, pero en condición de local, asegurando que lo tomó por sorpresa el sistema utilizado por el profesor Alberto Gamero una vez conseguida la ventaja. "Todos conocemos a Millonarios por qué es un equipo que propone y acá en Cali cuando iban ganando, metieron línea de 5 atrás y eso sorprende".

Si bien con aquella derrota el América de Cali lo tenía complicado para clasificarse a la final, aún no estaba todo acabado. Sin embargo, el haber perdido en Bogotá en condición de visitante los dejó fuera de la disputa. Tras esto, Darwin Quintero aseguro sentir "bronca" ya que tuvo la sensación de que se podía haber hecho algo más este semestre. "Todos tenemos bronca, pudimos haber conseguido más, esto es fútbol, ahora solo queda terminar bien, consiguiendo los puntos. Ya no se puede llorar sobre la leche derramada como se dice, ahora toca terminar bien, tenemos un gran equipo para lo que se viene", afirmó el habilidoso futbolista surgido en las huestes del Tolima.

Publicidad

También, aseguró que los últimos partidos en donde América no pudo sacar el resultado a favor, no significan que se deba manchar el rendimiento del equipo a lo largo del semestre. No obstante, si terminó argumentando que, si la temporada se ve desde el punto de vista de conseguir el título, esta campaña si termina siendo un fracaso. "Uno o dos partidos no pueden manchar el semestre que uno hace para que lo cataloguen de cierta manera. Pero, si lo vemos por qué no se consiguió el título, es un fracaso", culminó el atacante de la 'mechita'.

El América de Cali deberá finalizar este semestre enfrentándose al Boyacá Chicó, que tiene opciones matemáticas de clasificarse a la final. El partido tendrá lugar en el Pascual Guerrero, de Cali, el próximo sábado 17 de junio a la 5:15 p.m.