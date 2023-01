Carlos Darwin Quintero: "Todos saben que soy hincha del América; contento por cómo me han recibido"

Luego de su gran trayectoria y recorrido por las diferentes ligas y clubes de todo el mundo, tanto en Sudamérica como en Europa, América anunció y oficializó la contratación de Carlos Darwin Quintero para este 2023, con la intención de generar más jerarquía y poder ofensivo en el ataque de los ‘diablos rojos’.

En una entrevista de ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el tumaqueño de 35 años reveló el cómo fueron sus inicios en el fútbol y su paso por el viejo continente, además de entrar en detalles de cómo se dio su llegada al América de Cali, afirmando que trataron de buscarlo de otro equipo en Colombia, pero ya era muy tarde.

¿En qué lugar ha sido más feliz a lo largo de su carrera profesional?

“Uno siempre tiene varios lugares donde se siente a plenitud, yo puedo decir que uno de esos es mi etapa en Deportivo Pereira, por como viví el fútbol en Rusia que estaba muy joven y toco ir a sufrir un poco con el frío y el idioma. Con Deportes Tolima estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de debutar, pero el crecimiento y la madurez fueron en el ‘Matecaña’ y Santos Laguna de México”.

¿Hubo acercamientos del Deportes Pereira para hacerse con sus servicios?

“En ningún momento hubo acercamiento con Pereira, cuando me hablaron ya estaba muy avanzado con el América, entonces no se dio la oportunidad, ellos en ningún momento hicieron algo porque yo fuera al equipo, mientras que los ‘diablos rojos’ me hicieron saber ese interés y te llena saber un club como este se fije en uno”.

¿Cómo fue ese contacto para llegar al América?

“Primero hablé con Mauricio Romero, entonces ya eso de contrato lo manejan representantes y todo eso, pero estaba emocionado. Todos saben que soy hincha del América y cuando he venido a Colombia he tenido la oportunidad de venir a ver algunos juegos de la ‘mecha’; los veía 'camuflado', pero en general, desde que se empezaron las pláticas hubo una relación bastante buena desde las dos partes y contento por cómo me han recibido, la gente, la afición”.

¿Cómo se dio su inicio en el fútbol profesional?

“A mí me ve el Cucho Ortiz en unas visorias que estaban haciendo y me lleva a pruebas al Deportes Tolima y en el primer filtro me dice que no tenía que hacer más filtros, lo quiero aquí en enero para que se presente en la juvenil con los otros y ahí empezó mi historia en el ‘Pijao’ y el fútbol”.

¿Qué tiene este Darwin Quintero ahora, que no tenía antes?

“Le agregué más afinidad en los pase goles, el de años atrás era más individualista, le gustaba hacer todas las jugadas sacarse dos tres veces al mismo defensa, pero aprende a ser más punzantes, más decisivo, de entender que crear más oportunidades para tu equipo, pararte mejor en la cancha no correr por correr, ubicarte y posicionarte bien”.

“No en tramos tan largos, pero en espacios cortos la explosividad sigue. Eso es lo que hoy por hoy la gente va a poder ver la picardía y las ganas”.

¿Cuál es el consejo para la selección Colombia en el Sudamericano?

“Que disfruten, pero lo primero que hagan es jugar como equipo, fue lo que me dijo en su momento el entrenador, para ese entonces queríamos ser muy individuales y no nos dejó ir más lejos, los resultados se consiguen si se trabaja en equipo. Para que el equipo en 2007 estaba junto a Juan Pablo Pino, Javier Reina, Sherman Cárdenas, Gilberto 'Alcatraz' García, David Ospina”.