Carlos Darwin Quintero y su deseo: "Seguir dejando al Pereira en lo más alto del Fútbol Colombiano"

Carlos Darwin Quintero sorprendió a varios de los fanáticos del Fútbol Colombiano al decirle adiós al América de Cali para dar inicio a su segundo periodo como jugador del Deportivo Pereira.

Desde ya, el jugador está entrenando para ponerse a tope para lo que será el inicio de los compromisos deportivos del 'grande matecaña' para la temporada del año 2024, campaña a la que ya le trazó ciertos objetivos que buscará cumplir una vez dé comienzo nuestro balompié 'cafetero'.

Pues bien, en un video que compartieron los distintos perfiles del conjunto de Risaralda, Darwin Quintero dio sus primeras sensaciones respecto a su fichaje y un deseo en particular que es dejar su nombre en la historia del club. "La ilusión es grande por lo que hizo el equipo, recientemente, en Copa Libertadores y por haber quedado campeón hace poco. La ilusión y la intención es venir a quedar en la historia del equipo. En mi periodo pasado, dejé huella haciendo las cosas bien y vengo a refrendar eso otra vez", declaró el volante ofensivo.

"Con ganas de que el equipo vuelva a ser ese que quedó en la historia de la Copa Libertadores, el equipo que quedó en la historia sumando la primera copa para la institución. Estoy con ganas de seguir dejando al Pereira en lo mas alto del Fútbol Colombiano", terminó por agregar el futbolista 'matecaña' con gran emoción.

Igualmente, se acordó de la hinchada de la 'furia', de la que confesó sentir una fiel admiración por todo el cariño que recibió durante tantos años que no estuvo en el club. "Mi respeto para esta fiel hinchada. Mi admiración por todo lo que viví aquí y lo que me hacen sentir aún sin haber llegado al equipo nuevamente y, hoy que se da la oportunidad de volver, ese cariño, ese respeto que me han demostrado durante todo este tiempo que estuve fuera de la institución, quiero retribuirlo de la mejor manera dentro de la cancha", sentenció el atacante con una enorme sonrisa.

🐺 “Con ganas de que el equipo vuelva a ser ese que quedó en la historia de la Libertadores”💛❤️ pic.twitter.com/hyj7M8lHqG — Deportivo Pereira (@DeporPereiraFC) December 19, 2023

Por otro lado, también dejó palabras en una historia que compartió a través de su perfil oficial de Instagram, en donde se le vio finalizando su entrenamiento con una enorme sonrisa, dando un mensaje que dejó a los pereiranos más que motivados por la cara que quiere mostrar Carlos Darwin Quintero de cara a lo que será la temporada del año 2024. "Confiando en Dios, se vienen cosas muy bonitas con el 'Super Depor'", de manera emotiva declaró el futbolista de 36 años.