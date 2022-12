No, gracias.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama no se olvidó del cumpleaños 74 de Millonarios Carlos ‘El Pibe’ Valderrama no se olvidó del cumpleaños 74 de Millonarios. El exjugador colombiano no fue ajeno a la celebración del club ‘embajador’ y este jueves, en sus redes sociales mostró que se puso la camiseta del elenco azul.