Carlos González Puche: "Los futbolistas se sienten amenazados para ejercer su profesión en Colombia"

En 48 horas se presentaron dos hechos de violencia en los estadios en los que se juega el fútbol colombiano. El primero de ellos con enfrentamientos al interior y a las afueras del estadio Atanasio Girardot de un sector de hinchas de Nacional con la policía, razón por la que se canceló el partido frente a América. Y el otro, en el estadio Palogrande de Manizales, en donde se jugó hasta el minuto 88 el compromiso entre Once Caldas y Alianza Petrolera, por la invasión de seguidores del equipo blanco , que agredieron a jugadores locales, a personal de logística y causaron el caos en dicho escenario deportivo.

Esos dos casos han encendido todas las alarmas en el país y han dejado en evidencia que cada vez son más graves esas manifestaciones violentas en los escenarios deportivos, algo que tiene inquietos a los integrantes de la Acolfutpro, agremiación de futbolistas de Colombia.

Así lo reiteró en charla con Gol Caracol este miércoles Carlos González Puche, director del ente que agrupa a los deportistas de los clubes de la A y la B del balompié nacional.

Publicidad

¿Qué decir de la violencia en los estadios de Colombia, en Medellín y Manizales se dieron hechos lamentables?

"Esto se volvió lo común, lo común es la agresión. El domingo en Medellín, anoche en Caldas. Y la no obtención de un resultado deportivo, cualquier conflicto, como el que surgió en Medellín, pues eso es objeto de invasión, agresión. Los jugadores del Once Caldas perdieron el partido y antes de terminarlo fueron agredidos, cuatro de ellos fueron agredidos por parte de las barras. Terminaron invadiendo la cancha y poniendo en riesgo su integridad, refugiados en un camerino con sus familias. Y durante más de hora y media en la angustia terrible de temer por su integridad física. Esto ya se volvió una rutina. Entonces, lo común es la agresión. No sé hasta cuándo las autoridades, las autoridades del fútbol, las autoridades del Gobierno van a actuar. Los futbolistas nos sentimos amenazados".

¿Qué se supo de los jugadores de Once Caldas y lo sucedido la noche del martes en Palogrande?

"Anoche estuve hablando con el capitán. Y, pues usted entenderá que los términos de la conversación de anoche no fueron los más tranquilos, estaban muy angustiados los jugadores por la condición en la que se encontraban. Simplemente nos informaron que ya estaban protegidos por la fuerza pública. Y que estaban esperando ser movilizados seguramente. Como ya se volvió frecuente, saliendo en tanquetas. Porque ya Manizales habían tenido que salir en tanquetas para sus casas. Hasta que no se tranquilizaron los ánimos alrededor del estadio, pues era imposible salir. El otro equipo Alianza Petrolera estuvo resguardado, para evitar inconvenientes los dejaron también un tiempo en el camerino. Pero, los locales viven en Manizales, entrenan en Manizales y trabajan en Manizales".

Publicidad



¿Podría darse un paro de futbolistas en Colombia?

"Hoy nosotros estamos convocando a justamente una reunión, vamos a ver cuándo podemos reunirnos con los capitanes. Porque evidentemente, esta situación ya desbordó el límite. Y, definitivamente, los futbolistas nos sentimos amenazados para la actividad profesional en Colombia. Sin embargo, con un calendario así es muy complicado poder reunirnos porque todo el tiempo se está jugando, todos los días hay partidos. Estamos viendo para ver cuándo es la mejor oportunidad para buscar que la gran mayoría de los referentes puedan estar y poder acompañarnos y podamos discutir el tema. Esto hay que discutirlo con los directivos. con el presidente de la Federación, con el presidente de la Dimayor, con los Presidentes de los clubes, porque eso está absolutamente desbordado y todo estamos en riesgo. Incluso los directivos, porque entiendo que el presidente que del Once Caldas anoche tuvo que salir escoltado por las amenazas de agresión de las barras".

¿La Acolfutpro ha tocado las puertas de entes del Estado para ponerle lupa al tema?

"Nosotros, desde el 15 de febrero le solicitamos al Ministerio del Interior, que es el que lidera la Comisión de convivencia y Seguridad en los estadios, una cita. Una reunión para poder exponer nuestra situación. El día de ayer reiteramos nuestra solicitud, ya que van a convocar el próximo 27 de abril a la reunión de convivencia. Y con la Ministra del Deporte, que recientemente se posicionó, le enviamos una solicitud de audiencia, que ni siquiera ha sido atendida todavía".