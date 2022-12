Carlos González Puche: "Se ufanan de la Liga, pero hacen todo lo posible por dañarla"

El Director Ejecutivo de la Acolfutpro habló este miércoles con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y criticó la programación y los calendarios vigentes que existen en el fútbol profesional colombiano.

El martes en la noche la Dimayor publicó un comunicado de prensa en el que confirmó que el 8 y el 12 de junio se jugarán los partidos de ida y vuelta de la gran final de la Liga Águila I 2019. De inmediato, se dio la reacción de la agremiación de futbolistas en Colombia.

Publicidad

En ese orden de ideas, este miércoles Carlos González Puche, presidente ejecutivo del ente, dejó varios puntos en claro y señaló a los dirigentes de la Dimayor por la acumulación de tantos partidos e incluso por la programación de la final a pocos días del arranque de la Copa América Brasil 2019.

ACÁ PUEDES ARMAR TU SELECCIÓN COLOMBIA PARA LA COPA AMÉRICA 2019

"No pueden ser tan necios los directivos, en cabeza de un presidente de la Dimayor que no tiene liderazgo. Porque ellos se ufanan de que defienden la liga, que es una de las mejores del mundo, que preservan el espectáculo y hacen todo lo posible por dañarlo. Esa cantidad de partidos es antitécnica, es absurdo que terminemos jugando con futbolistas que tienen que ser llamados a la Selección Colombia, o sea que los equipos que llegan a las finales no van a poder contar con sus mejores jugadores. Todas esas decisiones unilaterales, demuestran que se está afectando a los jugadores, técnicos y equipos", dijo de entrada González Puche.

Pero eso no fue todo. El exfutbolista y abogado siguió con sus quejas, dando explicaciones de por qué son, para él, erradas las decisiones.

Publicidad

*Las lesiones de los jugadores

“Estamos haciendo un inventario de la gran cantidad de lesiones que se han presentado a lo largo de la competencia, creen que programando partidos con estadios vacíos van a ganar más plata. No se está pensando en los jugadores.”

Publicidad

* La cantidad de partidos en la Liga

“Hay recomendaciones de la FIFA a nivel de partidos, de preservar la integridad de los jugadores y volvimos a hacer la liga con la mayor cantidad de partidos, eso es antitécnico."

Vea también: Duván Zapata se quedó con las ganas de gritar campeón: Atalanta cayó 2-0 con Lazio, en la Copa Italia

* El dinero de los derechos de televisión

“Es una regresión que apunta que tienen que volver a programar un montón de partidos para poder suplir los vacíos que hay por el dinero de los derechos de televisión. Como es posible que, en países como Ecuador, Perú y Chile, que hay equipos con menor afición, se reciba el doble o triple de lo que reciben los clubes de aquí. Porque si hablamos a ciencia cierta, donde está todo ese dinero, que se ha hecho con los equipos con ese dinero. Si acaso Nacional y Junior, de resto todos los equipos tienen que luchar con lo poco que tienen”.

Publicidad

* Qué medidas se tomarán

“Estamos en contacto con los jugadores y ellos dicen que es imposible trabajar así, Mire como se ha quejado Alberto Gamero. No sé cómo pueden pasar por encima de esto, si las evidencias las hay. Estamos preparando unas peticiones en conjunto para mejorar esta situación.”

Publicidad