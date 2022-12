Carlos González Puche: "Veo directivos muy ricos y clubes muy pobres, dinero hay"

GolCaracol.com habló este miércoles con el director de la Acolfutpro, agremiación de futbolistas, sobre las propuestas de los presidentes de algunos clubes para aliviar la crisis producida por la pandemia del coronavirus.

En las últimas horas se han venido dando reacciones de algunos presidentes de los clubes del fútbol colombiano, que han hecho propuestas para encarar la crisis financiera producida por la para obligada de la liga y las consecuencias que ya se sienten por la falta de ingresos.

La rebaja de los sueldos, suspensión de los contratos, licencias no remuneradas y hasta encuestas en redes sociales se han producido desde el lado de varios presidentes de los equipos, mientras que hay otros que no se han manifestado y están a la expectativa de una postura unificada que salga desde la Dimayor.

Este miércoles, GolCaracol.com habló con Carlos González Puche, cabeza visible de la agremiación de futbolistas, quien entregó sus consideraciones ante las primeras reacciones de la dirigencia.

¿El Presidente del Cúcuta propone rebaja salarial, suspensión de contratos o licencia no remunerada?

"De la propuesta del presidente del Cúcuta no comparto ninguna de las tres, porque nosotros estamos alineados con el Gobierno, que dice que los salarios y los contratos no se tocan. El Presidente de la ANDI pidió a los empresarios que hicieran esfuerzos para mantener el empleo, las cotizaciones de la seguridad social y demás".

José Cadena y las tres propuestas para los jugadores en Colombia, ante la crisis por el coronavirus

Desde América dicen que aguantan un mes pagando salarios y en Cali que van a hablar con los jugadores para llegar a un acuerdo...

"En el caso de América y Cali si van a tener ese tipo de acuerdos se debe hablar con los futbolistas. Los contratos son individuales y se logran en acuerdo entre el trabajador y el empleador".

Tulio Gómez: “En cuanto a salarios, América se podría dar la pela solamente por un mes”

A nivel mundial los clubes ya empiezan a pedirle a sus jugadores rebajas de los salarios...

"Cuando se habla de Colombia, se habla de clubes que pagan salarios importantes, pero hay jugadores que se ganan el salario mínimo, qué rebaja le vamos a hacer a los que se ganan un millón de pesos mensuales".

¿Qué proponen ustedes entonces?

"La primera determinación que habría que evaluar son las vacaciones colectivas de manera anticipada, de tal manera que cuando termine el año ese concepto de vacaciones no se pagara. La contingencia en los clubes estaba prevista por Copa América, acá no se iba a jugar sino hasta mayo. Ellos sabían que no tenían ingresos en mayo y junio. Ahora en mayo y junio se va a poder jugar seguramente, ahí se compensarían las cargas".

Presidente del Cali hablará con sus jugadores para solicitar "merma" temporal de sus salarios

Más allá del coronavirus, los clubes se vienen quejando de la falta de recursos. ¿Le merece alguna opinión?

"Son sociedades anónimas, ¿porqué no se capitalizan?. Venden jugadores, pero no tienen el reflejo de esas transferencias, eso no se ve. Ademas veo directivos muy ricos y clubes muy pobres, pero que hay dinero; hay dinero".

Los directivos de los equipos dicen que no hay posición de la Dimayor...

"Lo que vimos fue que el señor Vélez (Jorge Enrique) dijo que en la Dimayor nunca antes se habían generado tantos ingresos y recursos para el fútbol. ¿Dónde están esa cantidad de recursos que usted generó, señor Vélez?. Y ahí, hay que decir los clubes están diciendo otra cosa, alguien dice mentiras entonces".

