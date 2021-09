Carlos 'la Roca' Sánchez habló de su paso a Santa Fe: "Me abrió las puertas de una manera distinta"

Independiente Santa Fe sorprendió a todos sus hinchas, tras anunciar la llegada del experimentado mundialista Carlos 'la Roca' Sánchez al mediocampo 'cardenal'. El volante ya se encuentra realizando trabajos físicos y este viernes apareció en los medios oficial de su nuevo equipo para hablar sobre su llegada y objetivos.

"Para mí es algo muy importante esto, primero que todo quiero agradecer a Santa Fe por esta oportunidad, es algo que siempre soñé, jugar en mi país; me fui muy joven y estoy agradecido con Santa Fe por abrirme las puertas y poder disfrutar del fútbol colombiano, que era uno de mis objetivos antes de terminar mi carrera", dijo de entrada la 'Roca'.

"Habían muchos equipos interesados en mí, que por respeto no los mencionaré, pero fue Santa Fe el que me abrió las puertas de una manera distinta y me dio la posibilidad de poder crecer, esto es algo nuevo para mí y desde el primer momento hubo un 'feeling' y eso me animó a llegar al club", reveló el mediocampista de 35 años.

"Desde mi humilde experiencia vengo a aportar lo que más pueda, vengo con la idea de ayudar y aportar lo mejor de mí para que el club crezca, ese es mi objetivo, de mi van a tener un profesional que siempre se ha caracterizado por darlo todo", expresó Sánchez.