Carlos 'La Roca' Sánchez: "Yerry Mina y Alexander Mejía facilitaron mi llegada a Santa Fe"

Carlos 'La Roca' Sánchez fue presentado de manera oficial en Independiente Santa Fe , este lunes y habló algunos temas sobre su llegada al equipo 'cardenal' y la expectativa que tiene por jugar en el fútbol profesional colombiano.

El jugador de 35 años llegó desde de Inglaterra, en donde su último club fue el Watford y donde disputó nueve partidos en la segunda división del fútbol británico.

"Venir a jugar a Colombia era algo que me debía... quiero enriquecer a los jóvenes y yo también aprender, aún no he experimentado en el fútbol colombiano", fueron las palabras de 'La Roca', en su presentación con el 'león'.

Además de esto, mencionó que se ha incorporado con facilidad en grupo del conjunto 'cardenal': "Fue un recibimiento espectacular por parte del plantel... hablé bastante con Alexander Mejía y me referenció muy bien la institución".

Más declaraciones de Carlos 'La Roca' Sánchez

*Sobre cómo se dio su vinculación al club

"Se pusieron en contacto varios jugadores conmigo, Yerry Mina y Yulián Anchico, entre otros. Me facilitaron las cosas. Yo creo que eso ayudó a tomar una decisión"

*La familia y su nueva vida en Colombia

"Esta decisión fue muy importante para toda mi familia, mis hijos ahora van a conocer un poco de mi cultura"

*Sobre sus nuevos colegas de equipo

"Mis nuevos compañeros conocen mucho más esta liga que yo, por eso vengo a aprender de ellos. A los más jóvenes voy a recibirlos, escucharlos y aconsejarlos".

*Sobre la juventud del plantel

"No es lo mismo jugar que competir, muchas veces nos falta lo mental, en eso tenemos que crecer. Tenemos un equipo joven pero bastante talentoso"