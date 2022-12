Carlos Mario Zuluaga: “Hansel Zapata no sigue en Millonarios y regresará a La Equidad” Carlos Mario Zuluaga: “Hansel Zapata no sigue en Millonarios y regresará a La Equidad”. Este miércoles, el presidente del club ‘asegurador’ le confirmó a GolCaracol.com que el atacante no continuará en el club ‘embajador’, ya que no pudieron pagar.