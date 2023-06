Carlos Mosquera fue anunciado como el primer refuerzo del Bucaramanga para el segundo semestre

La Liga del fútbol colombiano no ha culminado en este primer semestre del 2023, pero ello no ha impedido para que los clubes que no pasaron a las fases finales estén planeando lo que será la segunda parte del año en curso. Uno de esos clubes que ya tiene la mira en la siguiente temporada es el Atlético Bucaramanga que ya sumó una incorporación; el 'leopardo' anunció la llegada de Carlos Mosquera.

"¡Carlos Mosquera, bienvenido al 'leopardo. El 'rompe cinturas' es nuevo jugador del Atlético Bucaramanga!", ese fue el mensaje que escribió el conjunto de la capital de Santander en sus redes sociales.

La publicación fue acompañada con un corto video en el que se observan algunas de las jugadas, acciones y goles de Mosquera, quien de esa forma se convirtió en el primer refuerzo oficial de los 'búcaros'.

Aquí la publicación de Atlético Bucaramanga, en sus redes sociales:

Publicidad

⚠️🐆 ¡Carlos Mosquera, bienvenido al Leopardo!

El rompe cinturas es nuevo jugador del Atlético Bucaramanga. #VamosBucaros pic.twitter.com/ce3xosa49B — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) June 16, 2023

Mosquera Perea, de 32 años, llega al Atlético Bucaramanga procedente del Chacaritas de la segunda división de Ecuador. En nuestro país ha militado en equipos como América de Cali, escuadra en la que inició su carrera deportiva e inclusive realizó el proceso en las divisiones menores del club 'escarlata'. También vistió las camisetas de Atlético Huila del 2010 al 2011, en Deportivo Pasto estuvo en el año 2014; y también hizo lo propio en Patriotas y Cúcuta Deportivo.

A nivel internacional, Carlos Mosquera quien es oriundo de Istmina, municipio en el departamento del Chocó, ha estado en Atlético Veragüense, Sporting San Miguelito, Tauro y San Francisco, clubes de Panamá. En Chile jugó en Deportes Copiapó de 2014 y 2015, y en Perú, vistió los colores de Cienciano y Unión Comercio. De otro lado, el extremo chocoano tuvo un paso por Ecuador y en aquel país estuvo en Técnico Universitario.

Publicidad

Se espera que en los próximos días, Bucaramanga siga anunciando más refuerzos de cara a la próxima temporada en el balompié de nuestro país. El 'leopardo' tuvo una primera parte bastante floja en cuanto a lo deportivo y el objetivo sin duda es mejorar y tratar de darles alegrías y buenos momentos a sus hinchas en el estadio Alfonso López.