Carlos 'Pibe' Valderrama: "El Cali no es de la B; este equipo ya cogió fuerza, es de los grandes"

Con el pronunciamiento de varios jugadores del Deportivo Cali, que deja mal parado al conjunto ‘azucarero’ frente a sus problemas administrativos y deportivos por los que actualmente pasa, Carlos ‘Pibe’ Valderrama alzó la voz e invitó a la calma, afirmando que el momento difícil ya pasó, además de estar dispuesto a colaborar con la institución siempre.

Así como lo compartió el mismo Deportivo Cali a través de sus redes sociales, en una charla sobre el presente del equipo y sus sensaciones del presente institucional, el ‘Pibe’ habló de todo un poco, dejando claro su respeto y colaboración con el club ‘verdiblanco’.

“Siento agradecimiento al Cali, como siempre, a mí me da mucha alegría, es por eso que a la ciudad vengo continuo, pero a veces vengo sin bulla. En este momento que conocemos la situación del equipo, digo al presidente y a toda la gente que estoy disponible a sus órdenes siempre y más ahora, pero vamos a salir para adelante en la situación que está”, inició diciendo el exfutbolista ‘verdiblanco’.

Sumado a eso, Valderrama hizo evidente su cariño por el club, al que reconoce como una de las etapas más importantes en su vida: “Nunca voy a tener cómo pagar al Deportivo Cali nunca, al contrario, en un momento difícil de mi carrera y vida, este club me abrió las puertas y la única manera de seguir para adelante es siempre estar disponible para el equipo, todo el mundo lo sabe”.

Por otra parte, Carlos también se refirió a la iniciativa de Fernando Mena, para darle pases al estadio de por vida, en agradecimiento por lo realizado en la institución: “Hay que darle un premio al presidente, le doy las gracias personalmente porque se la inventó, merecido por lo que el jugador le da la institución pero en ningún equipo hay esto, el Cali es el primero, pero esto es lo mismo que yo digo de la Selección Colombia, yo pienso que uno representa su país y equipo, pero bueno, felicitaciones y le doy la gracias en honor de todos los muchachos que tendrán este reconocimiento”.

*Otras declaraciones:

¿Qué recuerda de su época como futbolista en el Cali?

“A todos recuerdo al equipo del 85/86, armamos un equipazo poco a poco, pero además de eso, en la concentración nosotros nos divertíamos, nos llevabamos muy bien teníamos un grupo muy bueno en los futbolístico y humano, eso me daba alegría de estar juntos”.

¿Qué le dio futbolísticamente hablando el Deportivo Cali?

“En el Cali yo exploté futbolísticamente, no solo en Colombia, sino internacionalmente también, porque de ahí llegué a la Selección Colombia, con quien jugué la Copa América en el 1987 y ahí fue todo, esos años el Deportivo Cali para mí son inolvidables y la gente lo reconoce siempre me lo recuerda”.

“Mi sangre es verde, todavía no la he cambiado y ya no la puedo cambiar porque fue verdad, fue una oferta que tuve en el equipo contrario y la respuesta mía fue esa y esa es mi respuesta, yo no la cambio para la eternidad”.

¿Cómo lo trata la hinchada ‘azucarera’?

“Me gusta venir, porque me tratan bien y uno va donde lo tratan bien, es más, aquí nació un hijo mío y él salió del Cali y yo le dijo “cógela suave que el equipo no va para la B, nosotros no somos de la B, el Cali no es de la B, este equipo ya cogió fuerza, es de los grandes , va para arriba, el momento difícil ya pasó"”.