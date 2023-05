Carlos 'Pibe' Valderrama: "El Deportivo Cali me dio la mano cuando estaba sin equipo"

El Deportivo Cali quiso hacer un homenaje a sus ídolos este lunes, 8 de mayo, previo al partido que tendrán frente a Envigado, en un duelo válido por la jornada 18 del fútbol colombiano. Entre las figuras que serán reconocidas está el mítico '10' de la Selección Colombia, Carlos 'Pibe' Valderrama.

El recordado exfutbolista colombiano, que dejó en alto el nombre del país con su gran calidad con el balón, pasó por los micrófonos de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', donde habló de su paso por el conjunto verde de la 'sucursal del cielo', donde se atrevió a relatar cuál fue su más linda anécdota con el equipo caleño.

“Yo siempre recuerdo la primera vez que vine para acá. Porque cuando vine para el Deportivo Cali, yo estaba sin equipo. Yo había salido de Millonarios y me acuerdo de que Humberto Palacios, quien era el gerente en esa época, me llamó y me dijo que el 'profe' me había pedido al Deportivo Cali. Yo estaba en Bogotá esperando para ver a dónde me iba. Me preguntaron que si yo estaba listo y yo ya tenía mi 'tulita' arreglada y todo para irme", comentó de entrada el 'Pibe' Valderrama.

Publicidad

Y agregó, "siempre me acuerdo de esa anécdota, porque me dieron la mano cuando estaba sin equipo”.

Por otro lado, se refirió al homenaje que les harán este lunes en el estadio de Palmaseca,"esto va a ser inmenso, más en el momento que está pasando el Deportivo Cali y como ellos saben que yo siempre estoy listo para el Cali, aquí estoy".

Y concluyó, “solamente agradecimiento al Deportivo Cali por la invitación. Para mí es un honor, una alegría estar acá otra vez. Más por la invitación que me hicieron”.

Publicidad

Cabe indicar que en el estadio de Palmaseca el otrora estelar volante samario se llevó todas las miradas de los aficionados, que lo siguieron, le pidieron fotos y firmas en diferentes alusivos del Cali.

Recordemos que Carlos 'Pibe' Valderrama tuvo un periplo en la institución 'azucarera', cuando llegó proveniente de Millonarios, donde fue una de las figuras del equipo dirigido por Vladimir Popovic, en una escuadra que logró dos subcampeonatos en el 1985 y 1986.

Eso sí, su paso le dio para ser uno de los más destacados del fútbol colombiano, que junto a sus participaciones con la Selección Colombia, logró llamar la atención del Montpellier, de la Liga de Francia.

Feliz de Encontrarme con mis Panitaaaasss. Crakssss. 🙏🙏🙏💚✊👪💯 pic.twitter.com/lMBLC9UlJu — Sergio Angulo Bolaños (@chechoangulo) May 8, 2023