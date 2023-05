Carlos 'Pibe' Valderrama: "El problema del Junior no fue la derrota, fue que jugamos barro"

Aún siguen los ecos de la derrota 2-0 de este fin de semana que pasó de Junior de Barranquilla frente al Once Caldas, en el estadio Palogrande, que lo dejó comprometido en sus aspiraciones de clasificarse dentro de los ocho mejores de la Liga I 2023 del fútbol colombiano. Y en las últimas horas, el que habló del tradicional equipo barranquillero fue Carlos 'el Pibe' Valderrama.

Las declaraciones fueron reproducidas hace pocos minutos en el programa 'Deporte Espectacular' y ahí Valderrama habló claro del equipo que dirige Hernán Darío Gómez, especialmente de la presentación de los jugadores en Manizales.

"El problema no es el 2-0, el problema es que jugamos barro. Jugamos mal. Yo tenía rato que no veía jugar al equipo así. Muy mal y estamos peleando la clasificación. Se puede perder y hay maneras de perder, pero no podemos perder así. Ahora, si hay puntos hay que ganarlos. Si queremos clasificar, porque si no hacemos 30 puntos quedamos afuera", comentó el 'Pibe'.

El otrora número '10' también agregó que "ahora el equipo jugó mal, se presentó un partido malo en un momento que no se debía. Pero hay 6 puntos y hay que luchar por esos 6 puntos. Como les dije anteriormente, con 30, se entra. Hay que hacer los 30 puntos".

Publicidad

Como siempre y fuel a su estilo, Carlos Valderrama no se calla nada y opina sin ningún problema del Junior, que en la presente temporada viene entre irregularidades, con un arranque malo con Arturo Reyes como entrenador y aunque desde que llegó 'Bolillo' Gómez se ha presentado un ascenso en el nivel, aún se siguen presentando presentaciones lamentables como la que se vio contra el blanco caldense.