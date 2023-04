Carlos 'Pibe' Valderrama: "La violencia en los estadios hay que pararla, no esperar una desgracia"

Siempre los conceptos de Carlos 'Pibe' Valderrama son valiosos en el ambiente del fútbol profesional colombiano. Y ahora no fue la excepción, en días en los que se ha hablado más de la violencia y de orden público en los estadios, que de una buena jugada, de un golazo, de una atajada o de otras acciones que pueden despertar elogios y admiración en medio de los partidos.

Y es que Valderrama, al igual que muchos de los protagonistas o de las personas inmersas en el balompié de nuestro país, también anda preocupado e inquieto por los temas causados por barras de Nacional y Once Caldas, en la última semana.

'El Pibe' habló desde Barranquilla con nuestro periodista Carlos Toncel y entregó sus conceptos con respecto a lo sucedido con enfrentamientos entre un sector de seguidores del verde de Antioquia y la policía, obligando a cancelar el juego con América en el Atanasio Girardot, y la invasión y agresión de hinchas de Once Caldas en la cancha de Palogrande, al final del partido contra Alianza Petrolera.

"El fútbol es paz. Nosotros estamos hablando de país y de paz, no queremos la Paz, que paz vamos a tener así. Y el fútbol es un medio para obtener paz, para tener buena convivencia, y ahora yo veo que está la vaina barro. En Ibagué, cuando le pegaron a Daniel Cataño, lo de Nacional y ví el Partido de Manizales. Hay que pararlo ya, hay que parar esta situación ya porque después va a haber una desgracia, sin necesidad", fueron las palabras del histórico jugador sobre los recientes hechos ocurridos en el balompié nacional.

'El Pibe' la tiene clara y ve la pelota como sinónimo de unión "porque el fútbol es paz, el deporte es paz, es tranquilidad, es alegría, pero es ya. A las personas que tienen que ponerle todo es ya es ahora, no esperen una desgracia sin necesidad, porque el fútbol no es para eso".

Por último, Valderrama manifestó que la fiesta del fútbol no es igual sin el público, haciendo referencia al juego que tendrá este jueves a puerta cerrada el conjunto 'verdolaga contra Melgar por Copa Libertadores. "A uno como jugador de fútbol no le gusta jugar sin público, por fuerza mayor. Y el problema es que no se puede permitir eso, como vamos a hacer, hay que parar esto ya. Vamos a solucionarlo por el bien de todo. Es que no es solamente Nacional, no es solamente Manizales, es todo el fútbol colombiano. Hay que pararlo para el bien del fútbol colombiano", concluyó.

*Con reportería de Carlos Toncel - @Ctoncels / Corresponsal Gol Caracol Barranquilla