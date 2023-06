Carlos 'Pibe' Valderrama mostró su apoyo a Carlos Bacca: "Si lo dejan jugar, mete 12 goles"

El Junior de Barranquilla está en proceso de reconstrucción luego de un semestre que quedó para el olvido tras no haber logrado alcanzar los cuadrangulares semifinales y haber estado en las últimas casillas por varias fechas. Así las cosas, entre los movimientos que se ha planteado Hernán Darío Gómez está la salida de Carlos Bacca.

Luego de haber recibido varias críticas tras un primer año de bajo rendimiento en el que solo logró marcar un gol, el experimentado estratega plantea contar con otros jugadores en su frente de ataque. Y es que más allá de eso, el entrenador antioqueño ya provocó la salida de Mario Sebastián Viera, luego de 13 años como rojiblanco.

En una charla con el programa ‘Espacio Reducido', Calos 'Pibe' Valderrama entró en la polémica que ha girado en torno a la continuidad de Carlos Bacca y salió en defensa del atacante, “Carlos (Bacca) todavía está en el equipo. No pudieron sacarlo. Si lo querían sacar, pues que se vayan al contrato. Pero Carlos no quiere revisar el contrato. ¿Sabes qué es lo que quiere Carlos? Jugar. Él sabe que tiene condiciones para meter goles, que fue lo que le faltó en el primer semestre".

Y agregó con respecto a su apoyo al exVillarreal, “sabes qué, lo voy a hacer hasta público, mira bien lo que voy a decir, porque me voy a comprometer, si Carlos Bacca juega, si lo dejan jugar, mete 12 goles, y me quedo corto. Miren lo que estoy diciendo. Si Carlos Bacca juega, ojo, si juega, en Junior ahora en los seis meses estos mete 12 goles. ¡Si juega! ¡Si juega! Porque después no quiero que me digan que esto y que lo otro, porque si no juega evidentemente no va a meter goles. Pero si juega, mete 12 goles”

Publicidad

En otra de sus intervenciones habló de la salida del golero uruguayo, “lo he tomado con calma porque Sebastián (Viera) ha tomado la decisión con una calma del carajo, por todo lo que hizo en el equipo, por todo lo que ganó. El hombre aceptó las cosas, de una u otra manera. A él le faltaban seis meses de contrato, lo llamaron y llegó a un arreglo. Le hicieron una fiesta y no dio problema de nada, ha aceptado las cosas”

Y para concluir criticó la forma en la que se manejó el tema de Viera, “no le faltaban 30 años, le faltaban solo seis meses. La manera no fue la buena. ¿Por qué? Por todo lo que nos dio. Seis meses pasan rápido. Pero bueno, son decisiones. Repito, yo me quedé tranquilo porque Sebastián tomó las cosas con calma, pero no fue la manera”, concluyó.