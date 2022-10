Carlos 'Piscis' Restrepo: "Lo importante es que Atlético Nacional llega con opción de clasificar"

Este domingo se viene una vibrante definición del 'Todos contra todos', en la última fecha en la que once equipos pelearan por los últimos seis cupos restantes para los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, en este segundo semestre de 2022. Uno de los equipos que está aún con posibilidades, es Atlético Nacional , en la novena casilla, equipo que cambió de cuerpo técnico para las últimas dos jornadas de la fase regular.

En Gol Caracol hablamos con Carlos 'Piscis' Restrepo, quien hizo parte de los cuerpos técnicos anteriores de Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento, para que nos contara de su paso por el conjunto 'verdolaga' y del presente del equipo.

Publicidad

En una de sus intervenciones en la charla nos contó sobre el empalme que hubo con Paulo Autuori, quien llegó para asumir la dirección técnica del equipo , luego del breve paso del profesor Sarmiento. "Tuvimos la oportunidad de conversar un rato con él, fue una petición que el profe hizo y estuvimos un buen rato hablando de fútbol, del equipo y de la vida", dijo el experimentado adiestrador antioqueño.

De igual forma, habló sobre las posibilidades de Nacional de clasificar a las finales y buscar el bicampeonato. Así dijo que "está con la opción que es lo importante, va a depender mucho de ganar y de saber que ese partido es trascendental para estar tranquilo, y que se logre la clasificación. Pero está con la posibilidad de pasar en ese último juego".

Por la misma línea, se refirió al cierre tan disputado que tiene esta edición del fútbol colombiano que a falta de una fecha solo tiene dos equipos clasificados. "Es un torneo medio atípico, porque a estas alturas ya se solían haber definido un alto porcentaje de los equipos que estarían en las finales, pero en este caso no, en este caso la competencia se fue hasta el último momento, hasta la última fecha. Es llamativo por esa expectativa, hay que analizar en la parte deportiva que hubo equipos que arrancaron bien y luego aflojaron, otros que fueron protagonistas en el otro torneo y no lo pudieron ser en esto, análisis del calendario, si es bueno o no tantos partidos para los deportistas, y los equipos que reaccionaron sobre el final", agregó Restrepo.

Publicidad

El 'profe' 'Piscis' como le dicen sus más cercanos también dejó unas palabras representativas con respecto a su paso por el cuadro 'verdolaga'. Y así le destacó las bondades a esa experiencia profesional: "fue un aprendizaje muy grande, considero que estar en Nacional, es estar en uno de los equipos referentes, que indudablemente es grande y entiende los procedimientos dentro de sus proyectos, con una visión muy amplia, con muy buen trabajo, y muy buenos profesionales. Me dieron la posibilidad de aprendizaje en este año y que me permitieron a nivel de los logros acompañar un título después de un rato en el que Nacional no podía ser campeón, compartiendo con el 'profe' Hernán Darío Herrera. Lo otro fue acompañar a grandes profesionales como Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento. Muy agradecido con la institución y contento por el aprendizaje que se tuvo".

Y concluyó expresando lo que siente al haber tenido que salir de Atlético Nacional. Con respecto a ese particular dijo que "uno tiene que entender la dinámica del fútbol. A mí, que me ha tocado entrar y salir, lo asumo con toda la tranquilidad, la aceptación y lo entiendo como un paso más en mi carrera. Lo importante es salir con la mente tranquila de haber cumplido con mí trabajo, eso es lo más importante para uno como profesional. Es más el agradecimiento que estar con otro sentimiento".

Publicidad

Recordemos que Atlético Nacional recibirá a La Equidad, este domingo, en el Atanasio Girardot, en la fecha definitiva, en la que ambos llegan con posibilidades de clasificar a las finales del fútbol colombiano.