Carlos Ramírez: "Alejandro Restrepo es un mago, tiene un conocimiento muy avanzado, tipo europeo"

Deportivo Pereira sueña con avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. El conjunto 'matecaña' tiene 7 puntos en el Grupo F del máximo torneo de clubes de Sudamericana, no obstante, en su última salida el resultado fue de derrota por 1-0 frente a Monagas, en Venezuela. Carlos Ramírez fue uno de los invitados este jueves a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y allí se refirió al presente de su club y del juego decisivo frente a Colo Colo.

Aseguró que tienen posibilidades de seguir avanzando y puso el ejemplo de Corinthians, uno de los clubes favoritos a continuar en el campeonato y quedó eliminado de forma anticipada.

"El grupo está muy dolido tras la derrota con Monagas, sabíamos de la posibilidad que teníamos de clasificarnos de manera anticipada. Pero también somos conscientes de que estamos compitiendo en un torneo; que es el torneo de mayor exigencia de nuestro continente. Corinthians fue eliminado faltando una fecha o Flamengo, con 5 puntos, yo creo que no es llamarlo conformismo, sino es de darnos cuenta de que es un torneo de alta competencia. No fuimos nosotros y a partir de ahí nos fuimos en desventaja ya cuando quisimos despertar, creo que ya en el segundo tiempo, hubo cosas más importantes y nos llegó el gol. No nos alcanzó ni siquiera para empatar, pero bueno, también estamos tranquilos porque somos conscientes de que tenemos la primera opción y que va a depender de nosotros", afirmó Ramírez.

En medio de la charla con la mesa de periodistas, Ramírez también se refirió a uno de sus compañeros de equipo, Ángelo Rodríguez, y también del manejo que le da al grupo el técnico Alejandro Restrepo.

Publicidad

"Creo que el trabajo de Ángelo es demasiado importante para nosotros, porque para mí es el jugador que mejor protege la pelota, que mejor juega de espaldas y eso nos da una solución muy importante, una alternativa; para jugar de forma directa", aseguró.

Y sobre Restrepo, Carlos Ramírez manifestó que "es una persona que se preocupa siempre por la persona, después por el jugador y luego por el conocimiento. Creo que es una persona que a su corta edad tiene una un conocimiento muy avanzado, tipo europeo y yo creo que lo que queremos es aprovechar ese conocimiento al máximo. Porque tenemos que aprender cada día más de él y para mí, él es un mago".

Otras declaraciones de Carlos Ramírez:

Publicidad

En las últimas horas, el portal de estadísticas 'Matic', Carlos Ramírez tiene un porcentaje de 77 % de pases progresivos correctos en la liga del fútbol colombiano en este primer semestre del 2023. Sobre esta distinción dijo:

"Ayer (miércoles) me enteré por parte del analista de nuestro equipo. La verdad es que estoy muy feliz, estoy orgulloso por el trabajo que hemos venido haciendo. Esto no es fácil en nuestra liga con la calidad de jugadores que hay más en nuestra posición, entonces pues estoy muy contento por eso".

"A nosotros nos exigen al máximo y para eso estamos, para eso nos pagan, pero cuando pasan este tipo de cosas también es bueno que los directivos sepan de la calidad de los jugadores, que el colectivo que tiene y yo creo que al final todo esto se refleja con el trabajo colectivo", agregó.