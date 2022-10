Carlos Ramírez: "Es una jugada que incidió en el resultado y puede definir la clasificación"

El pasado domingo, Deportivo Pereira igualó 1-1 frente a Atlético Nacional en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la jornada 19 del Fútbol Profesional Colombiano. Dentro del desarrollo del juego, el árbitro Nicolás Gallo fue protagonista por sus decisiones frente a diferentes situaciones dentro del encuentro.

El defensor de Deportivo Pereira, Carlos Ramírez, fue el primer afectado de las decisiones arbitrales, luego de ser ajusticiado con un penalti en contra por una posible mano. El jugador del conjunto ‘matecaña’, habló en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y relató todo lo sucedido.

¿Qué sensaciones le quedan de la decisión arbitral?

"Siento mucha impotencia, porque uno como jugador aprende a asimilar esas jugadas porque uno sabe qué es lo correcto en esas situaciones y desde el inicio sabía que no era una jugada sancionable. La verdad sentí mucha impotencia en el momento de la determinación del árbitro".

"Luego, viendo el video quedo más tranquilo sabiendo que hice lo correcto, le duele a uno un poco porque esas son decisiones que pueden definir una clasificación y al final lo único que queda es seguir trabajando".

¿Si esto hubiera sucedido a inicio de campeonato, tendría la misma importancia?

"Yo creo que todos los partidos son importantes, pero estamos en un momento determinante, el partido a partir de la acción cambió mucho, afortunadamente el grupo lo asimiló de la mejor manera y nos pudimos recuperar de la mejor manera, seguimos con la misma intención e intensidad. De todas maneras, es una jugada que incidió en el resultado y puede definir la clasificación".

¿Qué le dijo el juez central?

"Nicolás Gallo me dijo que estaba ampliando el volumen del cuerpo y que la pelota me había pegado en el codo, le dije que la pelota nunca me pegó ahí, además, mi intención fue guardar el brazo, por la proximidad que tenía con Dorlan Pabón le dije que lo primero que pensé fue en la mano, que por favor revisaran el VAR, pero después del VAR, él mantuvo la decisión".

¿Qué viene para Atlético Bucaramanga?

"En nuestra mente está seguir redondeando lo que venimos haciendo en condición de visitante, no por nada somos el mejor visitante del torneo. Contra Atlético Bucaramanga será otra final, un lindo partido, abierto. Ambos queremos buscar el resultado y esperamos estar a la altura".

Dentro del partido, también sucedió otra situación que pone en vilo al arbitraje colombiano. En el primer minuto de adición del segundo tiempo, el jugador Jhonny Vásquez y el árbitro Nicolás Gallo protagonizaron una polémica, que culminó en amarilla para el capitán de Deportivo Pereira, luego de acercarse y decirle al central que tomó una errónea decisión reglamentaria, pues no era balón a tierra, sino saque de banda.