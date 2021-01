Carlos Robles: “El Cali tiene muy buen proyecto, busca el título y quiero aportar toda mi entrega”

Carlos Robles es una de las nuevas caras del Deportivo Cali para el 2021, que espera luchar por el título y consolidar un buen equipo.

Carlos Robles: “Sebastián Villa es el mejor de Boca Juniors actualmente, lo está demostrando”

El de Valledupar charló con GolCaracol.com desde suelo vallecaucano y se refirió a los objetivos que tiene con los ‘azucareros’.

Además, habló de su exitoso paso por el Deportes Tolima, equipo en el que fue campeón liguero, y hasta de si tuvo acercamientos con Millonarios, en este 2021.

¿Cómo se siente con su nuevo reto y qué expectativas tiene con el Cali?

“Muy contento, agradecido con Dios y con el Cali por abrirme las puertas y darme esta linda oportunidad. Vengo con mucha ilusión, con muchos sueños de lograr objetivos importantes y pues entregarme al máximo y cada vez que tenga la posibilidad dar lo mejor”.

¿Qué lo motivó para ir al Cali?

“Es un equipo que lo vi el semestre anterior y tiene una idea sólida y clara, que juega bien al fútbol y en el tema administrativo es muy bueno el proyecto, no es una duda que quiere alzar el titulo y se armó, lo viene buscando y acá me brindaron estabilidad y tranquilidad para venir a trabajar por eso los escogí”.

¿Qué puede aportar Carlos Robles?

“Es una idea diferente a la que yo venia teniendo en Tolima, en algunas cosas que de pronto elabora un poquito más, aportarle mi entrega en cada partido y ya lo que soy como jugador, buena salida, marcar cuando no tengamos el balón y espero acoplarme lo más rápido y ganarme un lugar porque es el objetivo y ayudar para alcanzar las metas”.

¿Ya habló con Alfredo Arias?

“Con el profe hemos hablado, me gusta mucho la idea de juego, muy clara, vistosa, y eso me tiene muy contento”.

¿Tuvo acercamientos con Millonarios?

“No tuve la posibilidad de hablar con el profe Gamero pero sí con Ricardo Salazar, el gerente, con el profe Rojas, sí hubo un interés, me dijeron que a Alberto Gamero le sonaba, pero nunca tuve una propuesta formal de Millonarios”.

¿Qué le dejó su destacado paso por el Tolima?

“Al Tolima le agradezco mucho, a su presidente Gabriel Camargo, que desde que llegué me brindó la oportunidad de trabajar, de crecer como persona, no seguí porque quería otro reto, pero siempre tuvo la intención de que siguiera, pero agradecerle por esos tres años. Fue algo muy lindo, legar y ganar un título en el primer semestre, conocí personas maravillosas en Ibagué, me trataron de gran manera, los cuerpos técnicos de Gamero y Torres, eso me dejó contento, es un equipo en el que siempre peleamos todo, no fuimos inferiores en Libertadores, le jugamos mano a mano a rivales duros y siempre fuimos a pelearlo y en el rentado nacional siempre jugamos finales o semifinales”.