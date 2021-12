Carlos Sierra: "Hay que corregir y luchar para poner al América en el lugar que se merece"

Dicen que todos tenemos un lugar en el mundo, el cual debemos encontrar con el paso de los años. Eso sí, no es nada fácil. Y es que no está escrito, sencillamente es una cuestión de sentimiento, confort y diferentes aspectos positivos que vienen consigo. En el caso de Carlos Sierra parece ser el América de Cali.

Después de haber pasado por el fútbol de Panamá (Independiente de La Chorrera y Tauro), Venezuela (Deportivo Lara) y Chile (Deportes Iquique), el mediocampista arribó a Colombia para, en 2019, vestir la camiseta del 'escarlata', donde ha vivido sus momentos más gloriosos y de alegría extrema.

Así lo confirman no solo los dos títulos conseguidos con los 'diablos rojos' (2019 y 2020), sino también el amor y cariño que la hinchada le expresa constantemente, gracias a su excelente rendimiento y enorme entrega en la cancha, que lo han convertido en una pieza clave del conjunto vallecaucano.

Los números lo avalan. En la Liga colombiana II-2021, ha disputado un total de 20 partidos, 975 minutos y anotado un gol, el cual fue en la derrota 2-3 contra Jaguares. Además, cada vez que está en el terreno de juego, la cara del equipo cambia, siendo fundamental en el proceso de Juan Carlos Osorio.

Por eso, si bien el arranque de los cuadrangulares no fue el mejor, el volante, de 31 años, no pierde la esperanza, confía en el grupo y sueña con gritar 'campeón' por tercera ocasión en su carrera con América de Cali. Así lo expresó en entrevista con Gol Caracol.

¿Cómo se ha sentido con su rendimiento?

"Contento. Me he sentido bien, el trabajo ha surtido efecto y ya estoy recuperado de la lesión que sufrí en el Tolima y que no me dejó tener la continuidad que hubiera querido. Tengo mucho más ritmo y vengo recobrando ese buen nivel. Gracias a Dios se vienen dando las cosas."

En medio de la rotación del técnico Juan Carlos Osorio, ha compartido con varios hombres en la mitad de la cancha, ¿Qué decir de esto?

"Feliz de estar compartiendo equipo con grandes jugadores y que brindan una competencia interna interesante. Además, al haber tan buenos niveles, le complicamos las cosas, en el buen sentido, al profesor Juan Carlos Osorio, que debe elegir a quién darle la oportunidad. Lo más importante es que estemos bien."

Hablando del entrenador, ¿Cuál es su opinión de él?

"El 'profe' es muy exigente, trabajador y se fija en cada uno de los detalles al momento de tomar las decisiones. De hecho, creo que ese termina sido la mayor diferencia de él, comparado con los otros procesos en los que hemos estado y es que entrena mucho lo que puede pasar en un partido, contrarrestando las virtudes del rival. Vive esto con seriedad, desde los entrenamientos hasta los partidos."

¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que le ha dejado?

"Me ha brindado mucha confianza y no solo a mí, sino a todo el grupo. Nos dice que tengamos buena seguridad en el tercio defensivo y que después hagamos lo que más nos guste en el tercio ofensivo. Así que esa libertad que nos ha dado, me ha ayudado bastante."

Esa "libertad" de la que habla, ¿Qué tanto influye?

"Mucho porque es como si uno volviera a los inicios. Tener esa libertad de, como él dice, hacer lo que queramos en el tercio ofensivo porque ya dependemos de nuestra imaginación, es bueno. Además, eso mismo te trae a la memoria cuando jugabas en la calle y querías vencer a tu amigo."

¿Por qué les ha costado tanto el inicio de los cuadrangulares?

"Para nadie es un secreto que no se nos dieron los resultados y que, otra vez, estamos en un momento difícil, pero somos conscientes de que en este proceso nada ha sido fácil y hay que seguir creyendo en el trabajo, lo que somos como grupo y, al final, la última palabra la tiene Dios y ahí veremos cómo se da todo."

Usted que fue campeón, disputando playoffs, ¿Qué diferencia hay con el formato de este semestre?

"Cambia mucho. Los cuadrangularas te dan una vida extra, ya que, en un mata-mata, si pierdes esos dos juegos, ya quedas eliminado. Todavía dependemos de nosotros y del rendimiento que tengamos, así que aún podemos recapitular, corregir, reiniciar y saber que tenemos varias finales, donde todo puede cambiar."

Hasta el momento, en esta fase final, ¿Cuál ha sido el rival que más les ha costado?

"El partido que más se nos complicó fue en Barrancabermeja (derrota 2-1 contra Alianza Petrolera) porque no mostramos el nivel que traíamos, pero fue más que todo por nosotros. No se hicieron las cosas como debíamos, se nos dificultó todo y caímos. Solo queda retomar el trabajo, descansar y luchar para poner al América en el lugar que se merece."

¿Por qué contra lo 'grandes' o históricos, América de Cali se crece, pero contra los demás, le cuesta?

"No sabría la razón puntualmente. Hay que revisarlo con atención. La verdad, en estos momentos, no pensamos en eso, solo en lo que se viene que es el partido de este jueves contra Alianza Petrolera, que es una final y tenemos que salir por los tres puntos para seguir en la pelea."

Respuestas atrás, habló de la "confianza", ¿Es un factor determinante?

"Es muy importante, pero lo que más marca la diferencia es cómo te entrenas, que en el día a día lo des todo, te sientas bien, haya grandes sensaciones para que el día del partido puedas demostrar lo que tanto trabajaste y luchaste previo a ello. Es un complemento."

¿Qué le ha aportado Adrián Ramos al club?

"Es un ídolo, un crack y un jugador diferente. Aporta experiencia, jerarquía y ese plus que muy pocos equipos en el fútbol colombiano tienen en Colombia. Adrián, como jugador y como persona, influye mucho en el día a día, en el trabajo que se hace y en la cancha cuando se juega."

¿Y Carlos Sierra...?

"(Risas) No te podría responder eso porque ya tocaría hablarlo con otras personas, quizá compañeros o el mismo profesor Juan Carlos Osorio, pero yo no podría hablar por mí (risas) No me parecería tan correcto."

En esta nueva etapa con América de Cali, ¿Ya maneja mejor la presión de estar en esta clase de equipo?

"Siempre tienes que renovarte, salir, darlo todo, en fin. Ahora, en este momento, lo importante es ser consciente del momento en que estamos y que debemos entregarnos en un 100% porque esta camiseta se debe dejar en alto, pocos tenemos el privilegio de vestirla"

¿Cuál es el diferencial de este América de Cali?

"Todos remamos para el mismo lado, damos más del 100% en el día a día y el diferencial es la unión, tener las cosas claras, trabajar duro, querer lo mismo y luchar. Estamos mentalizados en que batallaremos para aprovechar esta oportunidad que se nos dio al entrar a los cuadrangulares. Podemos hacer grandes cosas. Quedan tres partidos, que son tres finales."