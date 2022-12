Carlos Valderrama: "Junior debe reconocer que se equivocó en el caso Jarlan"

'El Pibe', quien es primo de Jarlan Barrera, se refirió este jueves al sonado caso de la no renovación del contrato del número '10' con el equipo barranquillero.

Carlos 'el Pibe' Valderrama es claro, sincero y directo. De esa forma se mostró en las últimas horas al hablar de Jarlan Barrera y su decisión, por ahora, de no firmar un nuevo contrato con los dirigentes del Junior de Barranquilla.

Desde la semana pasada, todo lo relacionado con Barrera es motivo de polémica y los hinchas de los 'tiburones' no han tardado en atacar al futbolista, que no viajó para el partido frente a Boyacá Chicó, en Tunja.

"Cuando su contrato culminaba (el de Jarlan Barrera), en 2017, nos llamaron para renovar. Nosotros asistimos, yo estuve en esa negociación, y nos llevamos la sorpresa de que nos ofrecieron un año. Decidimos aceptar sin problemas, un año", explicó de entrada Valderrama Palacio en su canal de Youtube.

El samario siguió con sus argumentaciones y afirmó que "la afición está atacando al ‘pelao’ sin motivo. Las cosas cambiaron, ya no es como antes que durábamos toda la vida en el mismo club. El club debió renovarle 3 años y así poder negociarlo, si lo firma por un año y se le acaba, pues el jugador queda libre".

Valderrama no se cayó nada y señaló a los dirigentes junioristas como los causantes del conflicto de ahora entre el volante de creación y la tradicional institución barranquillera.

"El club debe aceptar que se equivocó. El jugador tiene derecho a decir si renueva o no. Ahora no juega porque los directivos le dijeron a Julio Comesaña que no lo alineara. El técnico es quien debe tomar la decisión. Y también, Antonio Char, presidente del club, debió salir a la prensa y decir que se equivocó". comentó uno de los astros del fútbol colombiano en toda su historia.

Jarlan Barrera tiene firmado su vinculo laboral hasta el próximo 31 de diciembre y por lo pronto, no es claro si va a estar o no en la nómina de convocados de Junior para enfrentar a Medellín, el próximo sábado, en la sexta jornada de la Liga Águila II 2018.