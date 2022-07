Carmelo Valencia, "feliz y contento" por su presente en Junior de Barranquilla

"Me siento muy bien, en casa tranquilo, feliz y contento, disfrutando un poco. La disciplina es la base de todo, cuando uno tiene eso, seguramente los resultados se van a ver. Eso es lo fundamental", esas fueron las primeras palabras de Carmelo Valencia, en entrevista este viernes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El delantero de Junior de Barranquilla abrió la cuenta contra Atlético Nacional con un gol de cabeza, para iniciar así la goleada que terminó en un 3-0 en el estadio Metropolitano, de la 'arenosa'.

"Inicié mi carrera en Nacional y una vez uno se desliga de una institución, uno sigue haciendo su trabajo en lo que sigue. Marcarle gol a Nacional, América, cualquier equipo, será una alegría porque marco el gol y nada más. En cada partido pongo mi dedicación", añadió.

Al atacante le consultaron por la manera en que hace sus entrenamientos y si seguía trabajando al término de cada práctica, como lo hacía hace unos años en Bogotá y en Medellín.

"Lo hacía más en otras plazas, acá el tema es la temperatura. Muchas veces terminamos de entrenar y el sol está muy fuerte y hay que salir. Lo hacía más en Bogotá, por el clima; y también en Nacional", aseguró.

A Valencia también le preguntaron por cómo se ha sobrepuesto a algunos momentos malos en su carrera y el jugador recordó una anécdota que tuvo en tierras asiáticas.

"En China, tuve una experiencia. Yo soy muy tranquilo, hasta cierto punto; el entrenador me habló muy fuerte y para el siguiente partido me sacó. Éramos tres extranjeros y allá jugábamos, yo no dije nada y me puse la meta de que cada vez que me metiera, iba a hacer gol, y en cuatro partidos entré e hice cuatro goles, me gané la titular. Desde ahí me cree esa mentalidad de que cuando entro, tengo que darlo todo. Mi continuidad en Junior depende de lo que haga, no soy una promesa", concluyó.