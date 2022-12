Carmelo Valencia sobre su retiro: "Inicié en un club grande y mi deseo es terminar igual"

Luego de que Deportivo Pereira se coronara campeón del fútbol colombiano la semana pasada, los demás clubes empezaron a mover sus fichas con el objetivo de fortalecer sus plantillas para el 2023. Junior es uno de los clubes que ha confirmado salidas y una de ellas es la del experimentado Carmelo Valencia . El delantero chocoano no continuará en la institución y se despidió del conjunto 'tiburón'.

El equipo barranquillero no tuvo el mejor de sus semestres tras no conseguir sumar un nuevo título a su palmarés. Y es que los 'curramberos' sufrieron en cada una de las instancias del campeonato, ya que primero clasificaron como octavos en el 'todos contra todos' y luego tuvieron un pésimo rendimiento en los cuadrangulares, donde solo sumaron un punto de 18 posibles. Tanto así, que en el tramo final del torneo relevaron al técnico Julio Comesaña por otro 'viejo conocido' como Arturo Reyes.

Más allá de la falta de generación de juego, Junior tampoco fue efectivo de cara al arco y tuvo que recurrir a su goleador Carlos Bacca para hacerle daño a sus rivales. Sin embargo, sus otros dos atacantes, Fernando Uribe y Carmelo Valencia, tuvieron muy poca acción y por eso ya se confirmó la salida de ambos.

Mientras Uribe fue oficializado en Millonarios, 'Tutunendo' todavía no tiene claro su futuro y así lo hizo saber a través de la plataforma 'Junior Play'.

*Sobre su posible retiro

"Tenía en mi mente retirarme en Junior. Inicié mi carrera en Nacional, uno de los grandes del país. Y quería retirarme en otro grande, como Junior. Me da orgullo y felicidad. Tuve otras ofertas para continuar pero creo que es hora de parar, son casi 20 años jugando a nivel importante. Y creo que es importante dejar la imagen que uno quiere, sino puede salir mal".

¿Le gustaría ser director técnico?

"No hay una mínima posibilidad de que sea entrenador, es un puesto fuerte, manejar cabezas y egos es muy complicado. No soportaría eso. No tengo ese carácter".

*Sus palabras a la afición del 'tiburón'

"Una frase que encierre todo es gracias. La gratitud es lo mejor que puede tener un ser humano. Estoy agradecido con todo Barranquilla, me voy feliz. Hay jugadores que se van triste, pero yo estoy feliz porque alargué mi carrera tres años más en una ciudad donde la gente te quiere o no te quiere, y yo tengo la suerte de que me quieran. Es una ciudad en crecimiento. Está todo para quedarme acá y así lo haré".